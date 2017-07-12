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07:59 (мск), источник: Nur.kz

В акимате Сатпаева произошла потасовка

Согласно неофициальным данным, на кадрах запечатлены женщины-сотрудницы акимата, которые препятствуют посетителям пройти на прием к заместителю акима.

Источник: Nur.kz

По факту потасовки в акимате города Сатпаев проведут проверку, передает корреспондент NUR.KZ.

Видео потасовки между сотрудниками акимата и посетителями разместил у себя на странице в Facebook общественник Андрей Цуканов.

«Бои без правил в акимате Сатпаева. Чиновники против посетителей. Подробности позже», — написал Цуканов в описании к видео.

Согласно неофициальным данным, на кадрах запечатлены женщины-сотрудницы акимата, которые препятствуют посетителям пройти на прием к заместителю акима. Посетители, в свою очередь, снимают все происходящее на камеру.

После публикации данной видеозаписи на нее сразу же отреагировала прокуратура города.

«Факт, отраженный на странице Андрея Цуканова, по заявлениям участников инцидента, зарегистрирован в Книге учета информации ОВД города Сатпаев. Полицией выясняются обстоятельства произошедшего. После этого будет дана правовая оценка действиям участников конфликта. Данный вопрос взят на контроль прокуратуры города», — сообщили в ведомстве.

Позже ситуацию прокомментировал еще один участник инцидента Берик Жагипаров. Он разместил пост на своей странице в Facebook.

«По поводу вчерашнего инцидента в акимате города Сатпаева. Мы, вместе с коллегами журналистами, вчера, 11 июля этого года к 17.00 пришли на прием к заместителю акима по социальным вопросам, Айгуль Тулендиной.

Задали свои вопросы и собирались уходить, но в этот момент в кабинет ворвалась незнакомая женщина и выхватила у меня видеокамеру принадлежащую мне.

Эта женщина, выхватив у меня камеру, сразу же убежала в другую комнату, но нам удалось ее там заблокировать. Она побежала в сторону открытой форточки и попыталась выбросить мою видеокамеру из окна третьего этажа акимата.

Если честно, я не сильно переживал за свою камеру. Мне важна была запись начала инцидента, где видно, как она первая спровоцировала конфликт. Если нет записи, то попробуй доказать, что ты не верблюд!, — написал Жагипаров.

В самом акимате инцидент пока никак не прокомментировали.

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