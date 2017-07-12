В акимате Сатпаева произошла потасовка
Согласно неофициальным данным, на кадрах запечатлены
Согласно неофициальным данным, на кадрах запечатлены
По факту потасовки в акимате города Сатпаев проведут проверку, передает корреспондент NUR.KZ.
Видео потасовки между сотрудниками акимата и посетителями разместил у себя на странице в Facebook общественник Андрей Цуканов.
«Бои без правил в акимате Сатпаева. Чиновники против посетителей. Подробности позже», — написал Цуканов в описании к видео.
Согласно неофициальным данным, на кадрах запечатлены
После публикации данной видеозаписи на нее сразу же отреагировала прокуратура города.
«Факт, отраженный на странице Андрея Цуканова, по заявлениям участников инцидента, зарегистрирован в Книге учета информации ОВД города Сатпаев. Полицией выясняются обстоятельства произошедшего. После этого будет дана правовая оценка действиям участников конфликта. Данный вопрос взят на контроль прокуратуры города», — сообщили в ведомстве.
Позже ситуацию прокомментировал еще один участник инцидента Берик Жагипаров. Он разместил пост на своей странице в Facebook.
«По поводу вчерашнего инцидента в акимате города Сатпаева. Мы, вместе с коллегами журналистами, вчера, 11 июля этого года к 17.00 пришли на прием к заместителю акима по социальным вопросам, Айгуль Тулендиной.
Задали свои вопросы и собирались уходить, но в этот момент в кабинет ворвалась незнакомая женщина и выхватила у меня видеокамеру принадлежащую мне.
Эта женщина, выхватив у меня камеру, сразу же убежала в другую комнату, но нам удалось ее там заблокировать. Она побежала в сторону открытой форточки и попыталась выбросить мою видеокамеру из окна третьего этажа акимата.
Если честно, я не сильно переживал за свою камеру. Мне важна была запись начала инцидента, где видно, как она первая спровоцировала конфликт. Если нет записи, то попробуй доказать, что ты не верблюд!, — написал Жагипаров.
В самом акимате инцидент пока никак не прокомментировали.