В акватории Владивостока началась подготовка к Дню ВМФ

Источник: Восток Медиа

Владивосток готовится к празднованию Дня Военно-морского флота. Вспомогательные военные суда Тихоокеанского флота уже начали установку буёв в акватории Амурского залива, а на водной станции ТОФ вовсю идут тренировки личного состава, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Основная часть репетиций — с участием кораблей и военной техники — состоится 21, 23 и 26 июля. В последнее воскресенье месяца, 30 июля, традиционно пройдёт военно-морской парад боевых кораблей, посвящённый Дню ВМФ.

Кроме парада, торжественный день во Владивостоке будет полон театрализованных представлений, в том числе «Встреча Нептуна». Во время военно-спортивного праздника жители и гости Владивостока смогут увидеть демонстрационное выполнение более десятка различных учебно-боевых упражнений: от атаки подводной лодки кораблями до демонстрации действия сил специального назначения по освобождению захваченного пиратами судна.