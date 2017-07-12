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08:10 (мск), источник: Восток Медиа

В акватории Владивостока началась подготовка к Дню ВМФ

Тихоокеанский флот рассказал о самых зрелищных элементах праздника.

Источник: Восток Медиа

Владивосток готовится к празднованию Дня Военно-морского флота. Вспомогательные военные суда Тихоокеанского флота уже начали установку буёв в акватории Амурского залива, а на водной станции ТОФ вовсю идут тренировки личного состава, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу ВВО по Тихоокеанскому флоту.

Основная часть репетиций — с участием кораблей и военной техники — состоится 21, 23 и 26 июля. В последнее воскресенье месяца, 30 июля, традиционно пройдёт военно-морской парад боевых кораблей, посвящённый Дню ВМФ.

Кроме парада, торжественный день во Владивостоке будет полон театрализованных представлений, в том числе «Встреча Нептуна». Во время военно-спортивного праздника жители и гости Владивостока смогут увидеть демонстрационное выполнение более десятка различных учебно-боевых упражнений: от атаки подводной лодки кораблями до демонстрации действия сил специального назначения по освобождению захваченного пиратами судна.

Особенно зрелищной будет высадка морского десанта на 10 бронетранспортёрах с большого десантного корабля и на водную станцию Тихоокеанского флота. И всё это — при поддержке артиллерийского огня с большого противолодочного корабля.

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