В акватории Владивостока началась подготовка к Дню ВМФ
Тихоокеанский флот рассказал о самых зрелищных элементах праздника.
Тихоокеанский флот рассказал о самых зрелищных элементах праздника.
Владивосток готовится к празднованию Дня
Основная часть репетиций — с участием кораблей и военной техники — состоится 21, 23 и 26 июля. В последнее воскресенье месяца, 30 июля, традиционно пройдёт
Кроме парада, торжественный день во Владивостоке будет полон театрализованных представлений, в том числе «Встреча Нептуна». Во время
Особенно зрелищной будет высадка морского десанта на 10 бронетранспортёрах с большого десантного корабля и на водную станцию Тихоокеанского флота. И всё это — при поддержке артиллерийского огня с большого противолодочного корабля.