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12:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Закон о сельском хозяйстве начнут разрабатывать в Приангарье осенью 2017 года

Об этом 11 июля во время выездного заседания Общественного совета при Законодательном собрании региона, которое прошло в Усольском районе, рассказал вице-спикер ЗС, председатель комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве Кузьма Алдаров. «Проблема, с которой мы никак не можем двинуться, — разработка закона о сельском хозяйстве. Мы уже обращались к губернатору, он принял решение о создании рабочей группы по отработке этого направления, но пока, к сожалению, движения здесь не происходит, хотя все близлежащие регионы — Бурятия, Красноярский край, Якутия — имеют такие законы. Я думаю, что мы с осени начнем эти задачи отрабатывать», — отметил парламентарий.

Источник: Reuters

По словам Кузьмы Алдарова, региону необходим закон, который бы гарантировал получение финансовой поддержки для сельхозтоваропроизводителей. «Сегодня у нас, к сожалению, такого не происходит. Мы порой являемся свидетелями, когда уровень государственной поддержки варьируется в зависимости от того, какой министр пришел на работу в министерство сельского хозяйства», — сказал депутат.

Сейчас сельское хозяйство — одна из самых активно развивающихся отраслей экономики России в целом и Иркутской области в частности. Кузьма Алдаров рассказал, что в доктрине продовольственной безопасности РФ указано, что страна до 2020 года должна обеспечить себя на 95% зерном собственного производства, на 80% сахаром, на 80% растительным маслом, на 85% мясом, на 90% молоком, на 80% рыбой, на 95% картофелем, на 85% пищевой солью. «По всем этим продуктам минимальный уровень собственного производства достигнут или практически достигнут. Единственным пунктом доктрины, по которому запас еще не обеспечен, — это молоко и молочные продукты, поскольку сельское хозяйство закрывает только 80% по потребности», — отметил вице-спикер.

Рынок продовольствия Иркутской области формируется из продуктов собственного производства, а также ввозимых из других регионов, стран ближнего и дальнего зарубежья. Собственная обеспеченность продуктами в регионе в 2016 году составила 61% по мясу, 87% по молоку, 164% по яйцам, 94% по картофелю, 68% по овощам и бахчевым. «Каждый житель Иркутской области в год потребляет 230 яиц, 197 кг молока и молочной продукции, 68 кг мясной продукции, 106 кг зерна, муки, круп, бобовых и макаронных изделий, 126 кг картофеля, 85 кг овощей и бахчевые», — сообщил Кузьма Алдаров.

Министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков рассказал, что индекс сельхозпроизводства в регионе в 2016 году составил 105,9%. Локомотивами отрасли по-прежнему выступают крупные сельскохозяйственные объедения — СХПАО «Белореченское», СХПК «Усольский свинокомплекс», ООО «Саянский бройлер», ГП «Янта», СХАО «Приморский».

По словам министра, нужно уделять особое внимание предприятиям пищевой и перерабатывающей промышленности, которых в Иркутской области около 600. За пять месяцев 2017 года они отгрузили продукции на общую сумму 16 млрд рублей, объем налоговых отчислений составил 329 млн рублей. Среди их проблем — обеспечение сырьем, повышение конкурентоспособности местной продукции и техническое перевооружение. В минсельхозе региона создана рабочая группа для разработки программы поддержки этих предприятий. Кроме того, планируется, что при корректировке бюджета Иркутской области осенью нынешнего года будут выделены дополнительные средства на ввод в оборот новых гектаров пашни и около 30 млн рублей на программу поддержки переработки дикоросов.

Необходимость поддержки и крупных сельхозпредприятий отмечали депутат ЗС, генеральный директор СХПК «Усольский свинокомплекс» Илья Сумароков, а также генеральный директор СХПАО «Белореченское» Гавриил Франтенко. По их словам, сейчас себестоимость продукции зачастую превышает стоимость реализации, поэтому бюджетная помощь крайне необходима. Члены Общественного совета и присутствующие на заседании также отметили необходимость подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства, разработки программ наподобие «Земского доктора», в рамках которых аграриям бы выделяли подъемные для покупки жилья.

«Для Иркутской области очень важный вопрос обеспеченности продовольственными товарами собственного производства. Мы по многим товарам недобираем, кроме картофеля и яиц. Но речь еще идет о том, чтобы это была первоклассная, экологически чистая продукция, — заключил председатель областного парламента Сергей Брилка. — Аграрии должны получать дополнительную поддержку, чтобы расширять линейку и объем производства. Мы уже говорим не просто об импортозамещении, а об экспорторасширении. Если мы производим яйцо по нормам на 60% больше, чем нам необходимо, его нужно продавать за пределы региона и, может быть, страны».

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