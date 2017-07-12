Госдеп США одобрил продажу Румынии ракетных систем Patriot
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Румынии
Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Румынии
Отмечается, что сумма сделки составит примерно $3,9 млрд.
«Предлагаемая сделка по продаже системы Patriot будет поддерживать потребности Румынии в самообороне и поддерживать цели совместной обороны НАТО», — говорится в заявлении.
Как указывает ведомство, Румыния будет использовать ракетную систему для укрепления своей внутренней обороны и предотвращения региональных угроз, пишет RT.