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08:51 (мск), источник: Publika.md

Госдеп США одобрил продажу Румынии ракетных систем Patriot

Государственный департамент США одобрил сделку по продаже Румынии зенитно-ракетных комплексов Patriot. Об этом сообщается в пресс-релизе Агентства по сотрудничеству в области безопасности и обороны.

Источник: Publika.md

Отмечается, что сумма сделки составит примерно $3,9 млрд.

«Предлагаемая сделка по продаже системы Patriot будет поддерживать потребности Румынии в самообороне и поддерживать цели совместной обороны НАТО», — говорится в заявлении.

Как указывает ведомство, Румыния будет использовать ракетную систему для укрепления своей внутренней обороны и предотвращения региональных угроз, пишет RT.

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