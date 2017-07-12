Президент о приоритетах внешней политики
Современный этап развития государства требует выстраивать внешнеполитическую и экономическую деятельность
Современный этап развития государства требует выстраивать внешнеполитическую и экономическую деятельность
Александр Лукашенко обращает внимание на то, что настало время во весь голос заявить о себе на международной арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы. Эти стратегические задачи невозможно решить усилиями
Роль Беларуси в мировой политике
Президент убежден, что сегодня есть все основания для укрепления авторитета нашей страны на международной арене. У нас нет геополитических амбиций, но для того, чтобы быть полноправными участниками происходящих в нашем регионе процессов, а порой и задавать им тон, имеем все возможности. И их, обращает внимание Президент, надо развивать через расширение круга деловых партнеров и надежных союзников:
— Не ссориться, не конфликтовать, а дружить со всеми. Принципиально важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали и понимали.
Восточный вектор имеет четкие, эволюционно сформировавшиеся очертания. Стратегический союзник — Россия. Интеграционный приоритет многостороннего формата — ЕАЭС. Все больше набирает обороты доверительное партнерство с Китаем. Политическое взаимодействие на этом направлении вполне предсказуемо. А вот потенциал нормализации диалога с Западом надо реализовывать активнее. Условия для этого сегодня вполне подходящие. Об этом можно судить и по прошедшей в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В европейском регионе, да и в мире, новая роль Беларуси как донора безопасности становится все очевиднее. Партнеры с интересом восприняли минскую инициативу о запуске нового Хельсинкского процесса.
Все это базовые условия для дальнейшего продвижения роли Беларуси как полноправного и авторитетного игрока на международной арене. При этом Президент настоятельно рекомендует не забывать и активно продвигать минскую идею сотрудничества между различными интеграционными объединениями.
Эффективность внешнеэкономической деятельности
Статистика свидетельствует: глобальные рынки оживают. За 5 месяцев этого года наш экспорт прибавил 20 процентов. Это дополнительные 2 млрд долларов валютной выручки. Весомо. Тенденция обязывает к адекватной реакции и дипломатов, и производителей, и Правительство. Президент требует:
— Нельзя упустить момент улучшения положения в мировой экономике и конъюнктуры для продвижения наших товаров.
Доля России во внешней торговле
Принцип равенства условий хозяйствования необходимо неуклонно продвигать не только в двойке, но и в формате ЕАЭС.
Следующий уровень делового взаимодействия — СНГ. Здесь сопряжение интересов по линии ЕАЭС — ЕС однозначно будет полезно всем участникам процесса.
Не так быстро, как хотелось бы, но для нашего бизнеса все больше открываются Европа и США. Здесь рамки сотрудничества нужно деликатно, но настойчиво расширять.
При этом нельзя ослаблять взаимодействие с нашими традиционными и перспективными партнерами дальней дуги. Индия, Пакистан, Иран, Южная Азия — здесь нас уже хорошо знают и ждут. Африка — это вообще новая земля для мирового бизнеса. И будет очень дальновидно своевременно здесь о себе заявить.
Китайское направление в дополнительной презентации, пожалуй, и не нуждается. Сыграть роль узловой точки инициативы Шелковый путь — хороший исторический шанс для нашей страны.
Новая стратегия экспорта
Здесь во главу угла Президент ставит качественную структуру наших поставок на мировые рынки:
— Составляющими нашей экспортной политики должны стать снижение материало- и энергоемкости производства, повышение производительности труда. И, конечно, становятся все более важными инновационность и высокая технологичность нашей продукции. Необходимо развиваться не в направлении что мы можем произвести сегодня, а в направлении что мы можем произвести из того, что будет востребовано завтра.
Правительству поставлена задача провести экспортную ревизию: выяснить, кто работает эффективно, а кто на склад. Здесь будет найден ключ к принятию дальнейших управленческих решений.
Дальнейшее экономическое планирование надлежит вести с учетом возведения БелАЭС. Она существенно изменит энергетический баланс в стране, и уже сегодня это необходимо принимать во внимание. Сам же процесс строительства должен быть максимально открытым.
Экспорт услуг
У этого сегмента, пожалуй, самый мощный потенциал для роста. И он не только в сфере
— Следует продвигать не только марку Сделано в Беларуси, но и такие бренды, как Учиться в Беларуси, Отдыхать в Беларуси, Заниматься спортом в Беларуси, Лечиться в Беларуси и другие. Необходимо максимально использовать возможности нашей страны, привлекая иностранных туристов. Мы существенно недорабатываем в этом направлении.
Разговор, начатый во Дворце Независимости, в эти дни получит продолжение в стенах МИДа. Прежде чем разъехаться по местам службы, дипломаты уже в своем кругу еще раз проанализируют поставленные перед ними задачи, систематизируют и, разумеется, примут к исполнению.