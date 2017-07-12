Президент о приоритетах внешней политики

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Александр Лукашенко обращает внимание на то, что настало время во весь голос заявить о себе на международной арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы. Эти стратегические задачи невозможно решить усилиями какой-либо отдельно взятой структуры. Они общие. Именно поэтому предстоит объединить усилия в работе, на обозначенных Президентом четырех основных стратегических направлениях.

Роль Беларуси в мировой политике

Президент убежден, что сегодня есть все основания для укрепления авторитета нашей страны на международной арене. У нас нет геополитических амбиций, но для того, чтобы быть полноправными участниками происходящих в нашем регионе процессов, а порой и задавать им тон, имеем все возможности. И их, обращает внимание Президент, надо развивать через расширение круга деловых партнеров и надежных союзников:

— Не ссориться, не конфликтовать, а дружить со всеми. Принципиально важно развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. Налаживать контакты нужно везде, чтобы нас знали и понимали.

Восточный вектор имеет четкие, эволюционно сформировавшиеся очертания. Стратегический союзник — Россия. Интеграционный приоритет многостороннего формата — ЕАЭС. Все больше набирает обороты доверительное партнерство с Китаем. Политическое взаимодействие на этом направлении вполне предсказуемо. А вот потенциал нормализации диалога с Западом надо реализовывать активнее. Условия для этого сегодня вполне подходящие. Об этом можно судить и по прошедшей в Минске сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. В европейском регионе, да и в мире, новая роль Беларуси как донора безопасности становится все очевиднее. Партнеры с интересом восприняли минскую инициативу о запуске нового Хельсинкского процесса.

Все это базовые условия для дальнейшего продвижения роли Беларуси как полноправного и авторитетного игрока на международной арене. При этом Президент настоятельно рекомендует не забывать и активно продвигать минскую идею сотрудничества между различными интеграционными объединениями.

Эффективность внешнеэкономической деятельности

Статистика свидетельствует: глобальные рынки оживают. За 5 месяцев этого года наш экспорт прибавил 20 процентов. Это дополнительные 2 млрд долларов валютной выручки. Весомо. Тенденция обязывает к адекватной реакции и дипломатов, и производителей, и Правительство. Президент требует:

— Нельзя упустить момент улучшения положения в мировой экономике и конъюнктуры для продвижения наших товаров.

Доля России во внешней торговле по-прежнему велика. Спрос на белорусское здесь традиционно высок. И результат был бы еще весомее, если бы не барьеры, порой искусственные, во взаимной торговле. Сосредоточить усилия на их устранении — это задача и для дипкорпуса, и для Правительства.

Принцип равенства условий хозяйствования необходимо неуклонно продвигать не только в двойке, но и в формате ЕАЭС.

Следующий уровень делового взаимодействия — СНГ. Здесь сопряжение интересов по линии ЕАЭС — ЕС однозначно будет полезно всем участникам процесса.

Не так быстро, как хотелось бы, но для нашего бизнеса все больше открываются Европа и США. Здесь рамки сотрудничества нужно деликатно, но настойчиво расширять.

При этом нельзя ослаблять взаимодействие с нашими традиционными и перспективными партнерами дальней дуги. Индия, Пакистан, Иран, Южная Азия — здесь нас уже хорошо знают и ждут. Африка — это вообще новая земля для мирового бизнеса. И будет очень дальновидно своевременно здесь о себе заявить.

Китайское направление в дополнительной презентации, пожалуй, и не нуждается. Сыграть роль узловой точки инициативы Шелковый путь — хороший исторический шанс для нашей страны.

Новая стратегия экспорта

Здесь во главу угла Президент ставит качественную структуру наших поставок на мировые рынки:

— Составляющими нашей экспортной политики должны стать снижение материало- и энергоемкости производства, повышение производительности труда. И, конечно, становятся все более важными инновационность и высокая технологичность нашей продукции. Необходимо развиваться не в направлении что мы можем произвести сегодня, а в направлении что мы можем произвести из того, что будет востребовано завтра.

Правительству поставлена задача провести экспортную ревизию: выяснить, кто работает эффективно, а кто на склад. Здесь будет найден ключ к принятию дальнейших управленческих решений.

Дальнейшее экономическое планирование надлежит вести с учетом возведения БелАЭС. Она существенно изменит энергетический баланс в стране, и уже сегодня это необходимо принимать во внимание. Сам же процесс строительства должен быть максимально открытым.

Экспорт услуг

У этого сегмента, пожалуй, самый мощный потенциал для роста. И он не только в сфере информационно-телекоммуникационных технологий. В этой части Президент подтвердил актуальность цели создать IT-страну. Но нельзя упускать из поля зрения и другие направления:

— Следует продвигать не только марку Сделано в Беларуси, но и такие бренды, как Учиться в Беларуси, Отдыхать в Беларуси, Заниматься спортом в Беларуси, Лечиться в Беларуси и другие. Необходимо максимально использовать возможности нашей страны, привлекая иностранных туристов. Мы существенно недорабатываем в этом направлении.