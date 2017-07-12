Губернатор края встретился с гендиректором энергосбытовой компании РусГидро
Стороны обсудили вопросы, связанные с изменениями в энергетической сбытовой компании ПАО «ДЭК».
Стороны обсудили вопросы, связанные с изменениями в энергетической сбытовой компании ПАО «ДЭК».
Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел встречу с генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» Владимиром Кимериным. Стороны обсудили вопросы, связанные с последними изменениями в энергетической сбытовой компании ПАО «ДЭК» и ее дальнейшем перспективном развитии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на
С 1 июля 2017 года произошла реорганизация энергосбытовой системы Дальнего Востока. С этого времени «Дальневосточная энергетическая компания», которая является основным поставщиком ресурса для населения и предприятий Хабаровского края, Приморья, Амурской области и ЕАО, находится под управлением группы РусГидро. Изменения связаны, прежде всего, с консолидацией активов и эффективным развитием энергетики. В настоящее время холдинг уже осуществляет функции единоличного исполнительного органа ряда энергосбытовых компаний страны.
Деятельность филиала ПАО «ДЭК"-«Хабаровскэнергосбыт» теперь сосредоточена, прежде всего, на осуществлении функций сбыта, перераспределения и учета электроэнергии. Действия направлены на усиление линейного персонала предприятия, который непосредственно работает с потребителями. Все вопросы финансовой деятельности переданы в центральный аппарат. Такая модель управления должна привести к значительному снижению расходов в энергетике.
На встрече также обсудили возможность внедрения «пилотного проекта» компании РусГидро по созданию единых
Напомним, группа компаний «РусГидро» — один из крупнейших российских энергетических холдингов, объединяющий более 90 объектов возобновляемой энергетики в РФ и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем востоке, а также энергосбытовые компании и