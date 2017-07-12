Губернатор края встретился с гендиректором энергосбытовой компании РусГидро

Сегодня губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт провел встречу с генеральным директором АО «ЭСК РусГидро» Владимиром Кимериным. Стороны обсудили вопросы, связанные с последними изменениями в энергетической сбытовой компании ПАО «ДЭК» и ее дальнейшем перспективном развитии, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

С 1 июля 2017 года произошла реорганизация энергосбытовой системы Дальнего Востока. С этого времени «Дальневосточная энергетическая компания», которая является основным поставщиком ресурса для населения и предприятий Хабаровского края, Приморья, Амурской области и ЕАО, находится под управлением группы РусГидро. Изменения связаны, прежде всего, с консолидацией активов и эффективным развитием энергетики. В настоящее время холдинг уже осуществляет функции единоличного исполнительного органа ряда энергосбытовых компаний страны.

Деятельность филиала ПАО «ДЭК"-«Хабаровскэнергосбыт» теперь сосредоточена, прежде всего, на осуществлении функций сбыта, перераспределения и учета электроэнергии. Действия направлены на усиление линейного персонала предприятия, который непосредственно работает с потребителями. Все вопросы финансовой деятельности переданы в центральный аппарат. Такая модель управления должна привести к значительному снижению расходов в энергетике.

На встрече также обсудили возможность внедрения «пилотного проекта» компании РусГидро по созданию единых рассчетно-кассовых центров для населения. По замыслу авторов, весь комплекс жилищно-коммунальных услуг теперь жители смогут оплатить в одном месте по единой платежной квитанции. За счет этого энергосбытовые компании смогут значительно снизить дебиторскую задолженность. Подобные проекты уже запущены в нескольких регионах страны. Губернатор края Вячеслав Шпорт высоко оценил идею, поручил детально проработать возможность распространения положительного опыта на территории региона, стартовой площадкой выбрав Комсомольск-на-Амуре.