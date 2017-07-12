Глава ЦРУ заявил о наличии у США улик, подтверждающих применение химоружия властями Сирии
При этом о каких именно доказательствах идет речь директор ЦРУ Майкл Помпео не уточнил.
При этом о каких именно доказательствах идет речь директор ЦРУ Майкл Помпео не уточнил.
ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Американские спецслужбы располагают надежными уликами, которые подтверждают применение властями Сирии химического оружия в апреле текущего года. Об этом заявил во вторник вечером директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Майкл Помпео, выступая на открытом для общественности мероприятии, организованном в пригороде Вашингтона
Он рассказал, как президент США Дональд Трамп поручил американской разведке воссоздать картину произошедшего в свете появления информации об использовании боевых отравляющих веществ 4 апреля в городе
«Я сказал ему [Трампу], что разведывательное сообщество пришло к выводу о том, что при атаке действительно было использовано химическое оружие, и что оно было применено сирийским режимом, — отметил глава ключевого американского разведывательного ведомства. — Но я знал, что разведывательное сообщество располагало надежными уликами, уликами, которые мы могли предоставить президенту и на которые он мог полагаться».
В чем те заключались, Помпео уточнять не стал.
«Г-н президент, мы испытываем высокую степень уверенности, что именно это и имело место», — сказал тогда глава ведомства, согласно изложенной им информации, хозяину Белого дома. По решению Трампа был нанесен удар крылатыми ракетами Tomahawk «по тому самому аэродрому, с которого была совершена [химическая] атака», добавил Помпео.
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