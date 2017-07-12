Дубровский: наша задача — обеспечить развитие курорта Кисегач

Глава региона с 2014 года следит за тем, чтобы курорт развивался, а природа на нем сохранялась в первозданном виде.

Дубровский называет Кисегач «курортом с большой историей» и стремится достигнуть баланс между уникальной природой, антропогенной нагрузкой и интересами бизнеса. В мае губернатор поручил министерству финансов привлечь средства из федерального бюджета, а также найти инвесторов, чтобы реализовать инфрастуктурные проекты курорта.

Сегодня на совещании исполняющая обязанности министра Ирина Акбашева доложила, что переговоры с инвесторами уже ведутся. В Кисегач вложат 2,5 млрд рублей.

Для развития курорта создадут 600 рабочих мест, пишет пресс-служба губернатора.

Между тем, участники совещания отметили, что именно состояние инфраструктуры курорта мешает ему развиваться в дальнейшем. Прежде всего нужно реконструировать канализацию, чтобы не загрязнялись озера.

Борис Дубровский поручил главе Чебаркульского городского округа Сергею Ковригину, который успешно защитил в Сколково проект развития территории, через месяц представить проект реконструкции систем водоснабжения, водоотведения и энергоснабжения.

Ковригин также должен посчитать, во сколько денег обойдутся такие работы и сколько времени уйдет на их выполнение.