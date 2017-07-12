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09:23 (мск), источник: КрымPress

Глава Крыма решил временно исполнять обязанности главного архитектора Республики

Совет приезжим чиновникам: изучайте местность.

Источник: КрымPress

Обязанности главного архитектора Республики временно возложил на себя глава РК Сергей Аксёнов. Пока не будет найдена подходящая кандидатура на этот пост. Пока роль главного архитектора я выполняю. Допустить ситуацию, чтобы развалили дальше общий градостроительный облик Республики Крым, я не могу, не имею морального права. Так что ищем архитектора.

У нас первая задача — разгрести наследие украинского периода, просто разобраться в этих решениях. Если я это всё отпущу на самотек, то мы лишимся заповедников, парков, пляжей, и вообще это будет непонятно что, — заявил Аксёнов. Анна Царева уже покинула кабинет главного архитектора Крыма. Причем одной из причин и стал «кабинетный стиль» ее работы. А нужно было проявлять инициативу. Это не значит, что люди плохие или непрофессионалы. Они просто были нацелены на выполнение конкретных задач, которые стоят в рядовых субъектах России. У нас здесь не так: для того чтобы быстро достичь цели, нужен нестандартный подход, необходимо больше времени тратить на выполнение своих функциональных обязанностей, проявлять инициативу, — пояснил С. Аксёнов.

По его словам, полуострову не нужны «кабинетные работники», особенно, когда речь идёт о посте архитектора. А еще в качестве одной из причин, почему чиновники не справляются со своими задачами, Аксёнов особенно акцентировал внимание на том, что многие из них приехали с материковой части России и не знают местной специфики. Всем товарищам, которые к нам приезжают работать с материка, сложно — они не знают местной обстановки, они не знают на деле местность, — сказал крымский премьер.

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