Глава Крыма решил временно исполнять обязанности главного архитектора Республики

Источник: КрымPress

Обязанности главного архитектора Республики временно возложил на себя глава РК Сергей Аксёнов. Пока не будет найдена подходящая кандидатура на этот пост. Пока роль главного архитектора я выполняю. Допустить ситуацию, чтобы развалили дальше общий градостроительный облик Республики Крым, я не могу, не имею морального права. Так что ищем архитектора.

У нас первая задача — разгрести наследие украинского периода, просто разобраться в этих решениях. Если я это всё отпущу на самотек, то мы лишимся заповедников, парков, пляжей, и вообще это будет непонятно что, — заявил Аксёнов. Анна Царева уже покинула кабинет главного архитектора Крыма. Причем одной из причин и стал «кабинетный стиль» ее работы. А нужно было проявлять инициативу. Это не значит, что люди плохие или непрофессионалы. Они просто были нацелены на выполнение конкретных задач, которые стоят в рядовых субъектах России. У нас здесь не так: для того чтобы быстро достичь цели, нужен нестандартный подход, необходимо больше времени тратить на выполнение своих функциональных обязанностей, проявлять инициативу, — пояснил С. Аксёнов.