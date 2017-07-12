Экс-лидер Приднестровья Евгений Шевчук живет в центре Кишинева и находится под круглосуточной охраной

Источник: Actualitati.md

По словам журналистов, им известен точный адрес дома в самом центре столицы Евгения Шевчука, но указывать его они считают неэтичным. Соседи Шевчука по дому подтвердили информацию о том, что здесь живет бывший глава Приднестровья: они неоднократно видели и его, и его супругу.

У дома, где живет Шевчук, круглосуточно дежурят охранники в штатском на нескольких автомобилях. Охрана сопровождает экс-главу Приднестровья, когда он передвигается по городу на автомобиле Mercedes GLE 450.

На прошлой неделе в некоторых СМИ появились сообщения, что Евгений Шевчук с семьей покинул Молдову и отправился на Мальту.

Actualitati.md напоминает, что Верховный совет (ВС) Приднестровья 28 июня снял неприкосновенность с бывшего главы Приднестровья в связи с возбужденными против него уголовными делами о хищении государственных средств в особо крупных размерах. После этого Евгений Шевчук покинул территорию региона, переправившись на правый берег Днестра. По словам Шевчука, он покинул Приднестровье из-за готовящегося на него покушения.