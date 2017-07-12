Вячеслав Шпорт посетит с рабочим визитом два района Хабаровского края
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетит с рабочим визитом Николаевский и Охотский районы.
Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетит с рабочим визитом Николаевский и Охотский районы.
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Далее губернатор проедет в село Чныррах, где осмотрит новый рыбоперерабатывающий комбинат. Отмечается, что здесь потенциальный резидент ТОР «Николаевск» ООО «Восточный рыбокомбинат» планирует построить цех по производству консервов из натурального лосося и переработке отходов.
Рабочая поездка Вячеслава Шпорта продолжится в Охотском районе. Напомним, там 13 июля будет введено в эксплуатацию золоторудное месторождение Светлое. В торжественной церемонии примет участие глава региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на