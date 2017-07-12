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10:52 (мск), источник: Губерния онлайн

Вячеслав Шпорт посетит с рабочим визитом два района Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт посетит с рабочим визитом Николаевский и Охотский районы.

В Николаевске-на-Амуре он проинспектирует ход работ по достройке многоквартирного дома на улице Орлова. Сейчас объект готов на 60%.

Далее губернатор проедет в село Чныррах, где осмотрит новый рыбоперерабатывающий комбинат. Отмечается, что здесь потенциальный резидент ТОР «Николаевск» ООО «Восточный рыбокомбинат» планирует построить цех по производству консервов из натурального лосося и переработке отходов.

Рабочая поездка Вячеслава Шпорта продолжится в Охотском районе. Напомним, там 13 июля будет введено в эксплуатацию золоторудное месторождение Светлое. В торжественной церемонии примет участие глава региона, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу правительства края.

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