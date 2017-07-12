Вячеслав Шпорт посетит с рабочим визитом два района Хабаровского края

В Николаевске-на-Амуре он проинспектирует ход работ по достройке многоквартирного дома на улице Орлова. Сейчас объект готов на 60%.

Далее губернатор проедет в село Чныррах, где осмотрит новый рыбоперерабатывающий комбинат. Отмечается, что здесь потенциальный резидент ТОР «Николаевск» ООО «Восточный рыбокомбинат» планирует построить цех по производству консервов из натурального лосося и переработке отходов.