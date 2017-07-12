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10:20 (мск), источник: РИА Новости

В Гамбурге арестовали двух россиян из-за беспорядков во время G20

БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Гамбурга сообщила о двух арестованных гражданах РФ в связи с беспорядками на саммите G20.

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«Могу подтвердить, что по нашему ведомству проходят два россиянина», — заявила РИА Новости в среду официальный представитель ведомства.

Полиция Гамбурга заявила о задержании шести граждан РФ в ходе беспорядков в связи с «двадцаткой», четверо отпущены.

Во время проведения в Гамбурге 7—8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины. 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.

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