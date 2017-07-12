В Гамбурге арестовали двух россиян из-за беспорядков во время G20

Во время проведения в Гамбурге 7—8 июля саммита G20 группы протестующих в течение трех суток участвовали в столкновениях с полицией, поджигали машины, бросали бутылки и камни в полицейских и грабили магазины. 476 правоохранителей получили ранения. В то же время тысячи людей участвовали в Гамбурге в мирных протестах.