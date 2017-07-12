В Гамбурге арестовали двух россиян из-за беспорядков во время G20
БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Гамбурга сообщила о двух арестованных гражданах РФ в связи с беспорядками на саммите G20.
БЕРЛИН, 12 июл — РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Прокуратура Гамбурга сообщила о двух арестованных гражданах РФ в связи с беспорядками на саммите G20.
«Могу подтвердить, что по нашему ведомству проходят два россиянина», — заявила РИА Новости в среду официальный представитель ведомства.
Полиция Гамбурга заявила о задержании шести граждан РФ в ходе беспорядков в связи с «двадцаткой», четверо отпущены.
Во время проведения в Гамбурге