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10:30 (мск), источник: Интерфакс

Трамп-младший согласился под присягой рассказать о встрече с Весельницкой

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU — Сын американского президента Дональд Трамп-младший выразил готовность дать показания под присягой относительно встречи с российским адвокатом Натальей Весельницкой.

Источник: AP 2017

«Все», — ответил он на вопрос журналиста телеканала Fox News, поинтересовавшегося, готов ли он рассказать под присягой все об этой встрече.

Ранее к этому призвал лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер, который отметил: «Нам необходимы публичные показания Дональда Трампа-младшего под присягой, он неоднократно менял свои показания по этой истории».

Накануне Трамп-младший обнародовал электронную переписку, из которой следует, что он был готов принять от россиян якобы имеющуюся у тех компрометирующую информацию о кандидате на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон. Предполагалось, что данные будут переданы через Весельницкую. Трамп-младший утверждает, что не сообщал отцу о встрече с российским юристом.

Наталья Весельницкая | Источник: AP 2017
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Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с Весельницкой, которая якобы «имеет связи в Кремле» и которая располагала информацией о кандидате в президенты США экс-госсекретаре Хиллари Клинтон. На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер — нынешний советник президента.

Представители Трампа-младшего, а также Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления и никак не затрагивалась тема выборов.

Весельницкая ранее уже рассказала в интервью телеканалу NBC, что у нее никогда не было сведений, дискредитирующих Клинтон.

Комментарии
2
Супер Культурный
Товарищ Трамп партбилет ценит больше чем пост президента , его буржуазной роскошью не подкупить , коммуняки об этом хорошо знают , потому что коммунякам богатство уже не доступно
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Alex Heavy
Под присягой нужно допросить Обаму, который клялся на библии говорить правду, и только правду .
Давай-те вспомним.:
1\ Обама:
В отличие от России, США не будут проливать свою кровь в Сирии!!! ( может посчитаем гробы - или сколько из погибло?)
2\ Обама:
Мы никогда не суём свой нос,во внутренние дела других государств!!!
3\ Обама:
Экономика России разорвана в клочья...!!!
И последнее - если кто-то не может ответить за свой базар (как говорят у нас о настоящих мужиках) - то не нужно открывать свой рот...!
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