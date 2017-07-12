Трамп-младший согласился под присягой рассказать о встрече с Весельницкой

Источник: AP 2017

«Все», — ответил он на вопрос журналиста телеканала Fox News, поинтересовавшегося, готов ли он рассказать под присягой все об этой встрече.

Ранее к этому призвал лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер, который отметил: «Нам необходимы публичные показания Дональда Трампа-младшего под присягой, он неоднократно менял свои показания по этой истории».

Накануне Трамп-младший обнародовал электронную переписку, из которой следует, что он был готов принять от россиян якобы имеющуюся у тех компрометирующую информацию о кандидате на президентских выборах от Демократической партии Хиллари Клинтон. Предполагалось, что данные будут переданы через Весельницкую. Трамп-младший утверждает, что не сообщал отцу о встрече с российским юристом.

Наталья Весельницкая | Источник: AP 2017

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Ранее в зарубежных СМИ появилась информация, согласно которой в июне прошлого года Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с Весельницкой, которая якобы «имеет связи в Кремле» и которая располагала информацией о кандидате в президенты США экс-госсекретаре Хиллари Клинтон. На встрече также присутствовали глава предвыборного штаба Пол Манафорт и зять будущего президента США Джаред Кушнер — нынешний советник президента.

Представители Трампа-младшего, а также Кушнера подтвердили факт встречи. Они отметили, что на ней обсуждались вопросы программы усыновления и никак не затрагивалась тема выборов.