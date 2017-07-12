«Жесткий ты, Тыгин!»: Минниханов отчитал мэра Зеленодольска за работу с предпринимателями

Так, в ходе заседания Совета по предпринимательству при президенте РТ начинающий предприниматель из Зеленодольска Айрат Мухутдинов, который открыл четыре месяца назад в городе кафе, пожаловался главе республики, что его оштрафовали за размещение информации об акции, не дав возможности исправить.

— Неужели каждому предпринимателю теперь придется обращаться в суд, — сказал Мухутдинов, передает «Бизнес Онлайн».

По словам предпринимателя, бизнесом он занимается недолго, поэтому не знал, что нарушает закон.

— Жесткий ты, Тыгин! Человек пришел и покаялся. Мне что не нравится, что вы такие железные. Дайте задний ход, если немного перебрали, — заявил Минниханов.

Отмечается, что отмены штрафа мужчина смог добиться только через суд.