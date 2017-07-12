Рустэм Хамитов: «Детский спорт в республике должен стать доступным»

В адрес главы республики поступает масса жалоб от родителей, которые возмущены коммерциализацией спортивных школ и неформальными сборами в бюджетных учреждениях.

«Существует также «межведомственная неразбериха», заявил Рустэм Хамитов. И это мешает достижению высоких спортивных результатов среди детей и подростков. Глава региона потребовал навести порядок в школьном спортивном движении и дал на это срок — полгода.