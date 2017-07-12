Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: российские туристы бегут в Крым и Сочи
10 трагических и странных смертей во время секса
"Я уничтожен": экс-президент Франции об откровениях экс-спутницы
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Девушка с монобровью покорила интернет (фото)
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхНаучные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли
19-летняя дочь Умы Турман получила первую роль в кино
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
Татарстан в письме к Путину требует собственного президента – СМИ
СМИ: В Киеве об умопомрачении бойцов АТО от ТВ РФ
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
Бывшая жена Пескова опубликовала фото с молодым бойфрендом
Трамп: Польша остановила армию СССР, пытавшуюся завоевать Европу
У РФ есть сверхманевренный истребитель с оперением
Предложение новостроек в Подмосковье упало до минимума
Как сделать, чтобы ремонт прослужил долго
Фоторепортажи
8Зомби Большой двадцатки
8На ВДНХ открыли шоу-рум программы реновации
10:42 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Рустэм Хамитов: «Детский спорт в республике должен стать доступным»

Вовлеченность подростков в спорт должна составить 70%. Такую задачу сегодня поставил Рустэм Хамитов перед руководителями профильных ведомств.

Источник: РИА "Новости"

В адрес главы республики поступает масса жалоб от родителей, которые возмущены коммерциализацией спортивных школ и неформальными сборами в бюджетных учреждениях.

«Существует также «межведомственная неразбериха», заявил Рустэм Хамитов. И это мешает достижению высоких спортивных результатов среди детей и подростков. Глава региона потребовал навести порядок в школьном спортивном движении и дал на это срок — полгода.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Знаменитый российский актер скончался на 52-м году жизни
Рыжий "Иванушка" показал, в каких условиях жил умерший Олег Яковлев. Видео
Трамп-младший согласился рассказать о встрече с Весельницкой
Помпео заявил о наличии доказательств участия Асада в химатаке
ФСБ предложила разрешить губернаторам допускать мэров к гостайне
Главу управления СК отстранили из-за волокиты с расследованием
Минфин оценил «серый» фонд оплаты труда в 10 трлн рублей
Белый дом запретил использование Касперского в госорганах
Абхазия обещает 1 млн руб. за сведения об убийце туриста из РФ
Спорт
8 легионеров на сезон: чем это грозит топ-клубам РФПЛ Судя по всему, с сезона-2018/19 РФПЛ станет жить по лимитному правилу «8 иностранцев + 17 россиян» в заявке. Соответствующее решение должны принять в сентябре
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
«Клон» 16 лет спустя: интервью с Джованной Антонелли 41-летняя исполнительница главной роли — красавицы Жади — в популярном бразильском телесериале рассказала «Кино Mail.Ru» о своем планируемом визите в Россию, макияже со стрелками и титуле секс-символа
Недвижимость
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В России подешевели однокомнатные квартиры в аренду
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
50-летняя Татьяна Овсиенко готова родить троих детей Певица соскучилась по радостям материнства. 
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь