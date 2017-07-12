Лукашенко: борьба за новости приобретает политический характер

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«Все и везде хотят быть первыми. И, удовлетворяя лишь одно это желание, не только допускают ошибки, но и зачастую переворачивают все с ног на голову», — отметил президент.

По его словам, скорость распространения информации и влияние ее на сознание людей приобретают сегодня особое значение. Глава государства констатировал стремление общества узнать буквально все и как можно быстрее.

«Напечатанное на газетной полосе или прозвучавшее с телеэкрана, а тем более — выложенное в интернет и подхваченное социальными сетями слово все чаще расходится с реальностью. Дальше — больше, эта информация становится оружием, которое провоцирует конфликты и вооруженные столкновения, — подчеркнул Александр Лукашенко. — Разжигая вражду и ненависть, не дает возможности для мирного строительства, здорового обсуждения разных мнений, политических и социальных подходов к жизни. И здесь, согласитесь, вряд ли можно оправдаться рейтингами».

Президент в этой связи обратил внимание на тему так называемых гибридных войн, которые ведутся в том числе в киберпространстве, в экономике, политике.

«Я подвожу к тому, что важнейшей, может быть, первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве. Идет не артиллерийская подготовка, а идет подготовка в СМИ, прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн», — заявил президент.