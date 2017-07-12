Новосибирск попал в топ-10 комфортных городов России, результаты рейтинга публикует газета «Известия».

КБ «Стрелка» провело мониторинг качества городской среды в 90 населенных пунктах России — от самых малых до миллионников. Оценка проводилась по показателям «Жилье и прилегающее пространство», «Уличная инфраструктура», «Озеленение и водные пространства», «Социально-досуговая зона», «Общественно-деловая инфраструктура» и «Общегородское пространство». Баллы в каждом из пунктов складываются из ряда подпунктов — таких как, например, «Безопасность», «Комфорт» и «Разнообразие». Для оценки городов «Стрелка» использовала данные геоинформационных систем, космических снимков, спутниковых систем навигации и контента из социальных сетей.

Индекс был разработан в рамках программы развития городской среды. Это совместный проект КБ «Стрелка» и фонда Единого института развития в жилищной сфере. Фонд создан АИЖК, которое реализует государственную жилищную политику по повышению доступности жилья для граждан, развитию цивилизованного рынка аренды и комфортной городской среды.

Новосибирск расположился на восьмом месте в рейтинге крупнейших российских городов-миллионников по удобству для жизни.