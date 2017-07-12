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11:14 (мск), источник: AmurMedia.ru

Изменить закон о «дальневосточном гектаре» планируют депутаты Госдумы

Поправки уже поддержал комитет по земельным отношениям.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 12 июля, AmurMedia.

Изменения в законе о «дальневосточном гектаре» одобрил комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Поправки коснулись корректировки границ земельных участков, механизма подачи заявок, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства региона.

Комитет Государственной Думы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям поддержал очередные поправки в федеральный закон о «дальневосточном гектаре», ранее предложенные министерством РФ по развитию Дальнего Востока.

Как отметил заместитель главы минвостокразвития РФ Павел Волков, проект по «дальневосточному гектару» действует чуть больше года. «Как все новые механизмы программа проверяется только в реализации. Правоприменительная практика показала необходимость коррекции закона. Это уже второй пакет поправок. Напомню, первый такой пакет был принят в декабре прошлого года, когда закон “обкатывался” на территории Дальнего Востока Для оптимизации процесса выдачи земли на Дальнем Востоке мы предлагаем внести поправки», — добавил он.

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В частности, изменения связаны с корректировкой границ земельных участков и направлены на сокращение количества отказов гражданам в предоставлении земельных участков — как тех, на которые уже подана заявка, так и уже полученных. Следующим блоком идут предложения по расширению территорий для предоставления бесплатных наделов. В частности, допускается предоставление гектаров, на которых расположены защитные леса отдельных категорий, частично снимается запрет на земли в границах охотничьих угодий.

Одобрили представители парламентского комитета и поправки, направленные на обеспечение доступа к компактным территориям получателей «дальневосточного гектара», где смежно расположено 20 и более земельных участков. Также планируется усовершенствовать механизм подачи заявок и внести уточнения в закон, касающийся государственной регистрации и недвижимости.

— Предложенные поправки в федеральный закон о дальневосточном гектаре крайне важны. Они позволяют расширить возможности получения земельных участков и эффективного их использования. Кроме того, изменения помогут решить некоторые спорные вопросы, возникающие в процессе реализации проекта, — отметил и.о. заместителя министра инвестиционной и земельно-имущественной политики края Ринат Мазитов.

Уже 14 июля законопроект о внесении изменений депутаты Госдумы РФ рассмотрят в первом чтении.

Напомним, всего с начала реализации проекта в федеральную информационную систему «НаДальнийВосток.рф» поступило 14780 заявлений от желающих получить гектар на территории Хабаровского края. Наибольший интерес у жителей России по-прежнему вызывают земли Хабаровского и имени Лазо районов. В настоящее время там рассматривается возможность создания новых населенных пунктов.

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