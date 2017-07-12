Сенаторы освободили Озерова от должности главы комитета по обороне

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Сенаторы рассмотрели этот вопрос на пленарном заседании палаты в среду.

Накануне оборонный комитет принял решение, что исполняющим обязанности руководителя будет Евгений Серебренников — первый зампредседателя.

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Серебренников лишь временно возглавит комитет, а после сентябрьских выборов это пост может занять Виктор Бондарев, который является главкомом Воздушно-космических сил РФ.