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11:23 (мск), источник: Интерфакс

Сенаторы освободили Озерова от должности главы комитета по обороне

Москва. 12 июля. INTERFAX.RU — Совет Федерации освободил Виктора Озерова от должности председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в связи с его заявлением, поданным на прошлой неделе.

Источник: Reuters

Сенаторы рассмотрели этот вопрос на пленарном заседании палаты в среду.

Накануне оборонный комитет принял решение, что исполняющим обязанности руководителя будет Евгений Серебренников — первый зампредседателя.

Ранее информированный источник сообщил «Интерфаксу», что Серебренников лишь временно возглавит комитет, а после сентябрьских выборов это пост может занять Виктор Бондарев, который является главкомом Воздушно-космических сил РФ.

По данным источника, после сентябрьских выборов Бондарев может быть делегирован в Совет Федерации от губернатора Кировской области, после чего, вероятно, и возглавит оборонный комитет.

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