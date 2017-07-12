Лукашенко — СМИ: Вы стали основной составляющей гибридных войн
Выступая на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы, Александр Лукашенко отдельно коснулся проблемы влияния информации на сознание людей.
Выступая на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы, Александр Лукашенко отдельно коснулся проблемы влияния информации на сознание людей.
Президент констатировал стремление общества узнать буквально все и как можно быстрее. «Напечатанное на газетной полосе или прозвучавшее с телеэкрана, а тем более — выложенное в интернет и подхваченное социальными сетями слово все чаще расходится с реальностью. Дальше — больше, эта информация становится оружием, которое провоцирует конфликты и вооруженные столкновения, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Разжигая вражду и ненависть, не дает возможности для мирного строительства, здорового обсуждения разных мнений, политических и социальных подходов к жизни. И здесь, согласитесь, вряд ли можно оправдаться рейтингами».
Президент в этой связи обратил внимание на тему так называемых гибридных войн, которые ведутся в том числе в киберпространстве, в экономике, политике. «Я подвожу к тому, что важнейшей, может быть, первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве. Идет не артиллерийская подготовка, а идет подготовка в СМИ, прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн», — заявил президент.
«Сложно поспорить с тем, что жизнь сегодня во многом ускорилась. Чтобы не отстать от прогресса, от динамики нынешнего мирового развития, надо не просто идти, а бежать. Но это не относится к спешке и погоне за сенсациями в вашем деле. Ведь от вас во многом зависят мир и спокойствие в обществе! Давайте не забывать об этом», — призвал глава государства.
При этом президент подчеркнул, что «навязывать журналистам мнение, загонять в рамки
«Смысл подлинной свободы слова, которую мы в Беларуси высоко ценим, не только в возможности выбора, но и в ответственности за него. Давайте будем едины в главном — в поиске и утверждении правды, в нашем осмыслении настоящего и будущего», — призвал Лукашенко.