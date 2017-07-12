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12:18 (мск), источник: Ежедневник.by

Лукашенко — СМИ: Вы стали основной составляющей гибридных войн

Выступая на открытии пленарного заседания XIX Всемирного конгресса русской прессы, Александр Лукашенко отдельно коснулся проблемы влияния информации на сознание людей.

Источник: Ежедневник.by

Президент констатировал стремление общества узнать буквально все и как можно быстрее. «Напечатанное на газетной полосе или прозвучавшее с телеэкрана, а тем более — выложенное в интернет и подхваченное социальными сетями слово все чаще расходится с реальностью. Дальше — больше, эта информация становится оружием, которое провоцирует конфликты и вооруженные столкновения, — цитирует Лукашенко БЕЛТА. — Разжигая вражду и ненависть, не дает возможности для мирного строительства, здорового обсуждения разных мнений, политических и социальных подходов к жизни. И здесь, согласитесь, вряд ли можно оправдаться рейтингами».

Президент в этой связи обратил внимание на тему так называемых гибридных войн, которые ведутся в том числе в киберпространстве, в экономике, политике. «Я подвожу к тому, что важнейшей, может быть, первой ступенью этих современных войн являются войны в медиапространстве. Идет не артиллерийская подготовка, а идет подготовка в СМИ, прежде чем тому или иному государству, группировке развязать войну. Вы стали основной составляющей гибридных войн», — заявил президент.

«Сложно поспорить с тем, что жизнь сегодня во многом ускорилась. Чтобы не отстать от прогресса, от динамики нынешнего мирового развития, надо не просто идти, а бежать. Но это не относится к спешке и погоне за сенсациями в вашем деле. Ведь от вас во многом зависят мир и спокойствие в обществе! Давайте не забывать об этом», — призвал глава государства.

При этом президент подчеркнул, что «навязывать журналистам мнение, загонять в рамки каких-то стереотипов недопустимо».

«Смысл подлинной свободы слова, которую мы в Беларуси высоко ценим, не только в возможности выбора, но и в ответственности за него. Давайте будем едины в главном — в поиске и утверждении правды, в нашем осмыслении настоящего и будущего», — призвал Лукашенко.

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