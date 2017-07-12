Алехин готов стать спикером Горсовета, чтобы выбрать «красного» мэра Омска

Сегодня, 12 июля, глава фракции КПРФ в Заксобрании Андрей Алехин прокомментировал ситуацию, что он возглавит партийный список в Горсовет Омска.

— Я возглавил тройку лидеров от партии в Горсовет Омска. Таково решение моих товарищей по КПРФ. Сегодня до трех часов я должен донести документы, — заявил Алехин.

Также опытный коммунист озвучил Om1.ru свои планы по завоеванию Городского совета. Он готов стать спикером, если большинство мандатов возьмет фракция КПРФ.

Андрей Алехин, глава фракции КПРФ в Заксобрании Омской области:

— Я готов пойти в Горсовет в случае победы фракции КПРФ на выборах и возглавить городской парламент, чтобы выбрать «красного» мэра Омска. На меньшее я не согласен!

Что касается сменщика Алехина в Заксобрании, то он уже есть. Возглавить фракцию при раскладе, желаемом для коммунистов, может Николай Иванов.

Отметим, что в прошлом году Андрей Алехин победил на выборах в Заксобрание Омской области.