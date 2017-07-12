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12:46 (мск), источник: Noi.md

Шевчук обратился с открытым письмом в прокуратуру и следственный комитет

Бывший президент Приднестровья Евгений Шевчук, с 28 июня скрывающийся в правобережной Молдове, во вторник обратился через социальные сети с открытым письмом в адрес прокурора региона Анатолия Гурецкого и начальника следственного комитета региона Вячеслава Брынзарь.

Источник: Noi.md

В нем он требует разобраться с фактами снятия с него неприкосновенности Верховным советом (ВС), возбуждением уголовных дел и обысками в его доме.

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Шевчук пишет, что после сложения полномочий в его отношении действовал закон «О гарантиях лицам, занимавшим должность президента ПМР и прекратившим исполнение своих полномочий и членам их семей». В него в январе 2017 г. были внесены изменения. Таким образом, по версии Шевчука, нормативному акту была придана обратная сила. На основании откорректированного закона ВС дал согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение шести уголовных дел по фактам хищений в особо крупных размерах и прочих злоупотреблениях.

Экс-президент цитирует пункт 2 статьи 11 Всеобщей декларации прав человека, полагая, что он подпадает под действие данной нормы. Она гласит, что «никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам».

Шевчук, после публикации обращений в социальных сетях, оригиналы пообещал прислать адресатам по почте.

Экс-руководитель сепаратистского региона покинул его из-за «политического преследования властей». Он утверждает, что за ними стоит владелец холдинга «Шериф» Виктор Гушан. Сумма предполагаемого ущерба за время исполнения Шевчуком его мандата, по мнению ряда молдавских экспертов, оценивается в 130 млн. евро.

Виктор Гушан — президент компании «Шериф». Коммерческая структура является фактическим монополистом в ключевых отраслях Приднестровья. Она контролирует сеть супермаркетов, АЗС, имеет телевизионный канал, сеть мобильной и стационарной связи, владеет контрольными пакетами акций виноконьячного и текстильного комбинатов, электрохимического завода, двух хлебокомбинатов, базы по выращиванию рыб и спорткомплекса «Шериф» с одноименным футбольным клубом, который является чемпионом Молдовы.

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