Шевчук обратился с открытым письмом в прокуратуру и следственный комитет

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В нем он требует разобраться с фактами снятия с него неприкосновенности Верховным советом (ВС), возбуждением уголовных дел и обысками в его доме.

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Шевчук пишет, что после сложения полномочий в его отношении действовал закон «О гарантиях лицам, занимавшим должность президента ПМР и прекратившим исполнение своих полномочий и членам их семей». В него в январе 2017 г. были внесены изменения. Таким образом, по версии Шевчука, нормативному акту была придана обратная сила. На основании откорректированного закона ВС дал согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение шести уголовных дел по фактам хищений в особо крупных размерах и прочих злоупотреблениях.

Экс-президент цитирует пункт 2 статьи 11 Всеобщей декларации прав человека, полагая, что он подпадает под действие данной нормы. Она гласит, что «никто не может быть осужден за преступление на основании совершения какого-либо деяния или за бездействие, которые во время их совершения не составляли преступления по национальным законам».

Шевчук, после публикации обращений в социальных сетях, оригиналы пообещал прислать адресатам по почте.

Экс-руководитель сепаратистского региона покинул его из-за «политического преследования властей». Он утверждает, что за ними стоит владелец холдинга «Шериф» Виктор Гушан. Сумма предполагаемого ущерба за время исполнения Шевчуком его мандата, по мнению ряда молдавских экспертов, оценивается в 130 млн. евро.