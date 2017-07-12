Прокуратура Красноярского края проверит законность повышения зарплат депутатов

Прокурор Красноярского края Михаил Савчин дал поручение проверить законность решения депутатов Законодательного Собрания о двукратном росте заработной платы госслужащих. Информацию подтвердили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее сообщалось, что депутаты регионального парламента на последней перед каникулами сессии проголосовали за повышение вдвое зарплат чиновников и депутатов, работающих на постоянной основе. В конце июня документ утвердил губернатор Виктор Толоконский.

Согласно внесенным поправкам, теперь лицам, замещающим государственные должности в крае, будет выплачиваться ежемесячное денежное поощрение в размере не «одного месячного», а «одного квартального денежного вознаграждения». Кроме того, «при формировании годового фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности Красноярского края, учитываются средства для выплаты» не 24, а 48 ежемесячных денежных вознаграждений, отмечает «Ъ-Сибирь».

Предусмотрен особый порядок вступления в силу изменений — только после корректировки бюджетных обязательств в отношении должностных групп.