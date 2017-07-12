Депутаты хотят штрафовать граждан за контент в соцсетях
В Думу внесён законопроект о штрафах за клеветнический и недостоверный контент.
В Думу внесён законопроект о штрафах за клеветнический и недостоверный контент.
Единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в Госдуму поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей. Инициатива согласована с экспертным советом фракции. По словам Боярского, законопроект «отвечает вызовам современности».
Депутаты привели в пример опыт «зарубежных коллег»: «Бундестаг, также отвечая на вызовы современного информационного пространства, принял достаточно жесткий законопроект, установив ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент в размере от 500 000 до 5 млн евро», — рассказал журналистам Боярский.
В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации — операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица, считает депутат. «Для физических лиц — пользователей эти меры, скорее, упреждающие», — добавил Боярский.
Первый заместитель руководителя фракции единороссов по законопроектной деятельности, глава Координационного совета Андрей Исаев сообщил, что «вопрос обсуждался во фракции, фракция уведомлена о внесении соответствующего законопроекта».
«Мы сочли его чрезвычайно интересным. Да, устанавливаются очень высокие и реально ощутимые штрафы за распространение противоправного контента. Но мы видим с вами, что небольшие штрафы на сегодняшний день не останавливают людей от распространения клеветы, разжигания социальной, национальной и религиозной розни. Потому что зачастую проплаты этого контента оказываются в десятки раз выше, чем штрафы. Поэтому в данном случае штрафы установлены высокие», — объяснил Исаев.
«По сути, следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами пользователи. И крупные социальные сети, которые сегодня действуют на территории Российской Федерации, в соответствии с нашими предложениями должны будут создать в своей структуре круглосуточно работающий административный орган, другими словами, оператора социальной сети, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которая должна будет быть заблокирована в течение суток. Также оператору вменяются обязательства по накоплению и хранению таких жалоб, такой информации, с тем чтобы это впоследствии могло стать предметом судебных разбирательств», — добавил Боярский.