Депутаты хотят штрафовать граждан за контент в соцсетях

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Единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в Госдуму поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей. Инициатива согласована с экспертным советом фракции. По словам Боярского, законопроект «отвечает вызовам современности».

Депутаты привели в пример опыт «зарубежных коллег»: «Бундестаг, также отвечая на вызовы современного информационного пространства, принял достаточно жесткий законопроект, установив ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент в размере от 500 000 до 5 млн евро», — рассказал журналистам Боярский.

Авторы поправок предлагают установить ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации в пределах от 3 млн до 5 млн руб., для юридических лиц — от 30 до 50 млн руб.

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В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации — операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица, считает депутат. «Для физических лиц — пользователей эти меры, скорее, упреждающие», — добавил Боярский.

Первый заместитель руководителя фракции единороссов по законопроектной деятельности, глава Координационного совета Андрей Исаев сообщил, что «вопрос обсуждался во фракции, фракция уведомлена о внесении соответствующего законопроекта».

«Мы сочли его чрезвычайно интересным. Да, устанавливаются очень высокие и реально ощутимые штрафы за распространение противоправного контента. Но мы видим с вами, что небольшие штрафы на сегодняшний день не останавливают людей от распространения клеветы, разжигания социальной, национальной и религиозной розни. Потому что зачастую проплаты этого контента оказываются в десятки раз выше, чем штрафы. Поэтому в данном случае штрафы установлены высокие», — объяснил Исаев.

По словам Альшевских, депутаты не исключают, что после второго чтения законопроект может быть скорректирован.