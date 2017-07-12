Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Алисовой, сбившей "пьяного мальчика", назначили наказание
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
Трамп лично опроверг слова Лаврова о договоренности с Путиным
В России массово закрываются агентства недвижимости
СМИ: Барак Обама разводится с женой
«Добро пожаловать в ад» Как антиглобалисты встретили лидеров G20 в Гамбурге
Фадеев обратится к Путину из-за ДТП с «пьяным мальчиком»
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на РФ
Продажа «ельцинского» «Мерседеса»: разгорается скандал
Внедорожное купе Audi Q8 – уже в России (видео)
"Противник убит точно": Захарченко о новом пистолете ДНР
«Огромные убытки»: Киев жалуется на Крымский мост
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
СМИ сообщили, зачем США направили к Украине военные корабли
Танк РФ произвел фурор на Ближнем Востоке – СМИ
В квитанциях ЖКХ появится новая строка
Ставки по ипотеке упали до минимума
Фоторепортажи
24Юбилей Тома Круза
10Умер Илья Глазунов
12:47 (мск), источник: Ведомости

Депутаты хотят штрафовать граждан за контент в соцсетях

В Думу внесён законопроект о штрафах за клеветнический и недостоверный контент.

Источник: Reuters

Единороссы Сергей Боярский и Андрей Альшевских внесли в Госдуму поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» и Кодекс об административных правонарушениях. Депутаты предлагают установить ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент из социальных сетей. Инициатива согласована с экспертным советом фракции. По словам Боярского, законопроект «отвечает вызовам современности».

Депутаты привели в пример опыт «зарубежных коллег»: «Бундестаг, также отвечая на вызовы современного информационного пространства, принял достаточно жесткий законопроект, установив ответственность за отказ удалить противоправный и недостоверный контент в размере от 500 000 до 5 млн евро», — рассказал журналистам Боярский.

Авторы поправок предлагают установить ответственность для физических лиц в случае отказа от удаления такого рода информации в пределах от 3 млн до 5 млн руб., для юридических лиц — от 30 до 50 млн руб.
Читайте также
Госдума разрешила сажать за кибератаки на инфраструктуру России

В первую очередь речь идет об ответственности для организаторов распространения информации — операторов социальной сети, которыми могут являться физические или юридические лица, считает депутат. «Для физических лиц — пользователей эти меры, скорее, упреждающие», — добавил Боярский.

Первый заместитель руководителя фракции единороссов по законопроектной деятельности, глава Координационного совета Андрей Исаев сообщил, что «вопрос обсуждался во фракции, фракция уведомлена о внесении соответствующего законопроекта».

«Мы сочли его чрезвычайно интересным. Да, устанавливаются очень высокие и реально ощутимые штрафы за распространение противоправного контента. Но мы видим с вами, что небольшие штрафы на сегодняшний день не останавливают людей от распространения клеветы, разжигания социальной, национальной и религиозной розни. Потому что зачастую проплаты этого контента оказываются в десятки раз выше, чем штрафы. Поэтому в данном случае штрафы установлены высокие», — объяснил Исаев.

По словам Альшевских, депутаты не исключают, что после второго чтения законопроект может быть скорректирован.

«По сути, следить за чистотой отношений внутри социальной сети будут сами пользователи. И крупные социальные сети, которые сегодня действуют на территории Российской Федерации, в соответствии с нашими предложениями должны будут создать в своей структуре круглосуточно работающий административный орган, другими словами, оператора социальной сети, чтобы любой желающий мог пожаловаться туда на противоправную или порочащую честь и достоинство информацию, которая должна будет быть заблокирована в течение суток. Также оператору вменяются обязательства по накоплению и хранению таких жалоб, такой информации, с тем чтобы это впоследствии могло стать предметом судебных разбирательств», — добавил Боярский.

Комментарии
18
Бай Ханович
Ещё надо штрафовать мужчин за предъявленное обвинение жёнам в измене, если на голове не выросли Рога (как доказательство и вещдок) !!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Бай Ханович
Правильно, полностью поддерживаю ! А ещё надо штрафовать за анекдоты, сказки, былины, фентази, мифы ................... !!!
ОтветитьСсылкаПожаловаться
perplexed perplexed
по ходу ручные депутатики конструктивного пупина под навальнова копают.
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Симоньян: фейковые новости стали западней, в нее попадают миллионы людей
Во время загрузки произошла ошибка.
4 июля© Ньюстюб
Сергей Полонский приговорен к пяти годам колонии
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Трамп-младший готов дать показания о встрече с Весельницкой
Главу управления СК отстранили из-за волокиты с расследованием
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ
Новые ПДД: рассказываем, как теперь нужно возить детей
Спорт
«Спартак» может впервые завоевать Суперкубок России В пятницу, 14 июля, в Москве состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сразятся столичные «Спартак» и «Локомотив»
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь