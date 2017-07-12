Власти Южного Урала намерены массово учить детей плавать

В школах Челябинской области введут обязательные уроки плавания — об этом в среду, 12 июля, в рамках областного совещания с главами муниципалитетов заявил заместитель губернатора Олег Климов, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Это станет одной из мер, которые правительство региона намерено предпринять после трагедии в Чесме, где, напомним, на озере Максимка утонули семь человек, в том числе четыре ребенка. По словам Климова, одной из причин несчастного случая стало неумение держаться на воде — и взрослые, и дети запаниковали и утонули в 50 метрах от берега.

«Поэтому мы намерены системно организовать работу по обучению младших школьников плаванию. В регионе построено большое количество ФОКов, и общее количество бассейнов сегодня говорит о том, что занятиями уже на сегодняшний день можно охватить большинство. Минспорта Челябинской области доложило, что в секциях по плаванию сегодня занимаются всего 3 тыс. человек. Там, где есть ФОКи с бассейнами, должны быть тренеры по плаванию, в школах тоже должны быть уроки обучения плаванию в рамках физкультуры или дополнительные занятия. Но это должна быть система. Общая задача — всех детей младших классов нужно научить плавать. Чтобы эту работу перевести с факультатива к обязательным занятиям», — комментирует вице-губернатор.