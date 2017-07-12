Первый зампрокурора Краснодарского края перешел в Генпрокуратуру
Первый заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бабаев стал начальником управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры РФ.
Первый заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бабаев стал начальником управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры РФ.
Соответствующий указ генерального прокурора России Юрия Чайки опубликован на сайте надзорного ведомства.
Как сообщали Юга.ру,