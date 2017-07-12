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16:44 (мск), источник: ЮГА.ру

Первый зампрокурора Краснодарского края перешел в Генпрокуратуру

Первый заместитель прокурора Краснодарского края Игорь Бабаев стал начальником управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Генпрокуратуры РФ.

Соответствующий указ генерального прокурора России Юрия Чайки опубликован на сайте надзорного ведомства.

Как сообщали Юга.ру, экс-прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек 16 ноября 2016 года стал заместителем генпрокурора РФ Юрия Чайки. Исполнять обязанности прокурора края стал первый заместитель Коржинека Игорь Бабаев. В марте 2017 года прокурором Краснодарского края был назначен Сергей Табельский.

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