Первый зампрокурора Краснодарского края перешел в Генпрокуратуру

Как сообщали Юга.ру, экс-прокурор Краснодарского края Леонид Коржинек 16 ноября 2016 года стал заместителем генпрокурора РФ Юрия Чайки. Исполнять обязанности прокурора края стал первый заместитель Коржинека Игорь Бабаев. В марте 2017 года прокурором Краснодарского края был назначен Сергей Табельский.