Стали известны размеры премий, получаемых замами мэра Омска

За прошлый год практически все заместители Вячеслава Двораковского получили более 1 млн рублей в качестве премий. Средняя зарплата самого мэра достигала почти 300 тыс. руб. в месяц, сообщает портал «Омск здесь».

На прошлой неделе прокурор города Алексей Полубояров внес в горсовет представление об устранении нарушений. Выяснилось, что при дефицитном бюджете мэр города и его замы получали многомиллионные премии. Более того, Вячеславу Двораковскому их выписывали подчиненные, когда он находился в отпуске или отгуле.

В прошлом году градоначальнику на основании распоряжения и. о. мэра Сергея Фролова выплачено премий на общую сумму 1,9 млн руб. Всего за 2016 год он получил 5,4 млн руб.

«Коммерческие вести» приводят и размеры премий, получаемых подчиненными Вячеслава Двораковского. К примеру, его заместитель — Алексей Меньшов в 2016 году получил 1,1 млн руб., при общем доходе в 3 млн руб. Аналогичные суммы ему выплачивались и в предыдущие годы.

«Аналогичные, в целом сопоставимые с заработной платой размеры премий имеют место у заместителей мэра города Омска Касьяновой И.1 млн руб., Подгорбунских А.1 млн руб., Парыгиной И.1 млн руб., Фролова С. 1 млн руб., Асташова Е.1 млн руб., руководителей департаментов администрации Омска Шенфельд С. 1 млн руб., Спеховой Е. В. и других», — сообщает издание.