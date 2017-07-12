Додон: Стратегическая задача — сохранить и укрепить молдавскую государственность
Накануне визита в Беларусь президент республики Молдова Игорь Додон дал интервью телеканалу «Беларусь 1».
Накануне визита в Беларусь президент республики Молдова Игорь Додон дал интервью телеканалу «Беларусь 1».
В ходе общения с белорусским журналистом президент ответил на серию вопросов о главных задачах своего президентского срока.
«Наша стратегическая задача — это сохранить и укрепить молдавскую государственность. В Молдове есть серьезные проблемы — у нас нерешенный приднестровский конфликт. У нас есть некоторые силы, которые открыто выступают за ликвидацию государства и объединение с Румынией. Поэтому в качестве президента РМ я вижу свою задачу в сохранении Молдовы. Это возможно при реинтеграции страны и решении приднестровского конфликта», — отметил президент.
Кроме того, президент отметил, что другим принципиальным моментом является сохранение и укрепление молдавской идентичности. К своему сожалению Додон отметил, что в молдавских школах преподают историю другого государства историю Румын. Глава государства заверил, что добьется преподавания в школах истории Молдовы, а также принятия закона о запрете партий, выступающих за ликвидацию государства.
Отметим, что в настоящее время Игорь Додон находится в Минске с официальным визитом. Согласно программе визита президент встретится с первыми лицами Республики Беларусь.