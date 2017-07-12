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13:00 (мск), источник: РИА Новости

Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство

МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ, согласно которому гражданин должен будет поклясться соблюдать конституцию страны, уважать ее культуру и историю.

Источник: РИА Новости

Над текстом присяги с начала июня работала группа депутатов, итоговый документ поддержали руководители всех фракций. Текст присяги будет внесен в виде поправки ко второму чтению законопроекта, в котором речь идет об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.

Я (ФИО), добровольно и осознанно принимая гражданство РФ, клянусь соблюдать конституцию и законодательство РФ, права и свободы ее граждан, исполнять обязанности гражданина РФ на благо государства и общества, защищать свободу и независимость РФ, быть верным России, уважать ее культуру, историю и традиции.
Текст присяги

Как сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, паспорт гражданина РФ будет выдаваться сразу после принесения присяги. «Очень важно, что сама присяга будет иметь юридический характер, принесение присяги будет проходить в торжественной обстановке», — сказала депутат.

Устанавливается, что процедура принесения присяги будет регламентироваться указом президента РФ.

Комментарии
5
валерий кругляков
а начнут присягать с первого лица государства? или как?
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Nikolay ✓
Прочитаю но соблюдать не буду)))
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N M
Очередной пример имитации думой кипучей законотворческой деятельности.
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