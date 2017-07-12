Госдума утвердила текст присяги при вступлении в российское гражданство

Над текстом присяги с начала июня работала группа депутатов, итоговый документ поддержали руководители всех фракций. Текст присяги будет внесен в виде поправки ко второму чтению законопроекта, в котором речь идет об отмене решений о приобретении российского гражданства лицами, которые получили его по подложным документам или с целью совершения преступления экстремистского или террористического характера.