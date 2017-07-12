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13:37 (мск), источник: Baikal-info.ru

Представители девяти иностранных государств посетят экологический водный форум в Иркутске

Байкальский экологический водный форум пройдет в Иркутске 14 и 15 сентября 2017 года. Участие в нём примут известные ученые, экологи, общественные деятели из России и других стран, где удалось решить проблему очистки сточных вод.

Как сообщает 12 июля пресс-служба правительства Иркутской области, уже получены подтверждения от 15 представителей Швеции, Швейцарии, Великобритании, Италии, Франции, Финляндии, Турции, Индии, Кореи. Поданы заявки на выступления 120 спикеров.

Участие в форуме подтвердили специальный представитель президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, полномочный представитель президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артём Сидоров, председатель комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Михаил Щетинин, главы и министры регионов РФ. Утверждена концепция форума, основные темы и разделы выставки, состав экспертного совета форума и организационного комитета форума.

В рамках Байкальского форума планируется создать международную ассоциацию озёрных регионов, которые смогли бы делиться опытом решения экологических проблем.

Напомним, подбор технологии очистки сточных вод, которые можно применять на Байкале, станет главной целью экологического водного форума. Об этом заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко на заседании рабочей группы по организации и проведению этого мероприятия. «Главная цель этого форума — практическая. По законодательству сточные воды должны быть очищены до качества воды водоёмов, в которые их спускают. Сейчас в России не существует технологии, которая давала бы уровень очистки сточных вод, соответствующей воде Байкала, — сказал Сергей Левченко. — Наша задача — познакомиться с самыми передовыми очистными технологиями в мире. Здесь, на Байкале мы должны пользоваться лучшими технологиями».

В рамках Байкальского экологического водного форума планируется создать международную ассоциацию озёрных регионов, которые также смогли бы делиться опытом решения экологических проблем. В дни форума пройдет выставка «Сохранение чистой воды как основы для развития экотуризма». Планируется, что на ней экспозиции представят компании из Санкт-Петербурга, который является лидером очистки сточных вод в нашей стране, а также Японии, Франции, Швейцарии. Состоится презентация экологического молодёжного движения «Эко-поколение». В Иркутске, Бурятии и Забайкальском крае, а также в Монголии и Китае планируется провести молодёжные акции и флешбомы. Открытие и основные мероприятия форума планируют транслировать в этих территориях.

Байкальский экологический водный форум приурочен к проведению в России Года экологии и Года особо охраняемых природных территорий, а также к 80-летию Иркутской области.

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