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13:04 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинской области внедряют проектное управление

Первый заместитель министра экономического развития Челябинской области Наталья Лугачева сегодня, 12 июля, доложила губернатору Борису Дубровскому о результатах внедрения проектной деятельности в регионе.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, необходимость внедрения проектного принципа управления обозначена Президентом РФ Владимиром Путиным. Для организации совместной работы на федеральном и региональном уровнях опубликованы 22 паспорта проектов по 10 приоритетным направлениям стратегического развития. «Для включения в эту деятельность на региональном уровне сформировано правовое поле, регулирующее организацию и ведение проектной деятельности, — отметила Наталья Лугачева. — Вся информация о ней размещена на сайте правительства Челябинской области».

Так, положением утвержден региональный стратегический комитет, который возглавил губернатор Борис Дубровский, и региональный проектный офис. По такому же принципу организуется проектная деятельность в органах власти и муниципальных образованиях.

По словам Натальи Лугачевой, на сегодняшний день Челябинская область вовлечена в работу по шести федеральным проектным направлениям — образование, моногорода, безопасные и качественные дороги, малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы, ЖКХ и городская среда, экология.

Это позволит привлечь более двух миллиардов рублей из федерального бюджета. По всем приоритетным проектам со сроком реализации до 2025 года будет выделено более 13 миллиардов рублей.

Замминистра отметила, что также ведется работа по улучшению делового климата в регионе.

Напомним, распоряжением правительства РФ обозначено 12 целевых моделей, внедрение которых позволит повысить инвестиционную привлекательность территорий. «Так, средний процент достижения значений показателей целевых моделей в Челябинской области выше среднероссийского, — уточнила Наталья Лугачева. — Внедрение целевых моделей в полном объеме позволит сформировать единые и комфортные условия для ведения бизнеса в регионе».

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