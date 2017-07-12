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13:14 (мск), источник: Вести - Омск

В Прииртышье снова начнут поддерживать молодые семьи

Необходимые для этого средства будут заложены в областном бюджете на будущий год. Такое заявление сделал сегодня Виктор Назаров на заседании Совета глав муниципальных образований при губернаторе Омской области.

Демографическая ситуация в регионе, которая обсуждалась сегодня на заседании, пока вызывает беспокойство у руководства области. В минувшем году миграционный отток отмечен в шести муниципальных образованиях.

Губернатор потребовал, чтобы главы районов подготовили конкретные предложения. Какие меры поддержки нужны, чтобы создать комфортные условия на селе для молодых семей, для квалифицированных специалистов.

Руководство региона, со своей стороны, готово заложить необходимые средства в областной бюджет. Есть показатели, которыми омичи могут похвалиться уже и сегодня. Так, рождаемость у нас выше, чем в среднем по России. Здесь сыграл свою роль и региональный материнский капитал, и поддержка многодетных семей.

Очень жёстко проходило обсуждение вопроса об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях. Губернатор потребовал отчёта у главы Москаленского района, где худшие показатели.

Губернатор поручил Минобразования взять под особый контроль три района, у которых худшие показатели. Они должны отчитаться, что конкретно сделали, чтобы исправить ситуацию. В школах, должны быть, в частности, — системы наружного видеонаблюдения, кнопки экстренной связи, полная освещённость территорий.

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