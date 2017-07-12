В Прииртышье снова начнут поддерживать молодые семьи

Руководство региона, со своей стороны, готово заложить необходимые средства в областной бюджет. Есть показатели, которыми омичи могут похвалиться уже и сегодня. Так, рождаемость у нас выше, чем в среднем по России. Здесь сыграл свою роль и региональный материнский капитал, и поддержка многодетных семей.



Очень жёстко проходило обсуждение вопроса об обеспечении безопасности в образовательных учреждениях. Губернатор потребовал отчёта у главы Москаленского района, где худшие показатели.



Губернатор поручил Минобразования взять под особый контроль три района, у которых худшие показатели. Они должны отчитаться, что конкретно сделали, чтобы исправить ситуацию. В школах, должны быть, в частности, — системы наружного видеонаблюдения, кнопки экстренной связи, полная освещённость территорий.