Евгений Ройзман был незаконно выдвинут на выборы губернатора Свердловской области

ЕВ ходе сегодняшней пресс-конференции председатель ЦИК России Элла Памфилова открыто заявила о том, что мэр уральской столицы игнорировал многие рекомендации, полученные от Центризбиркома. В случае с выдвижением Ройзмана имела место «подмена органа, который может выдвигать кандидата», сообщает ТАСС.
«В Свердловском отделении партии должна пройти перерегистрация и общее собрание до 21 июля», — заявила Элла Памфилова. В противном случае регистрацию в кандидаты Евгений Ройзман не пройдет.
Напомним, на конференции регионального отделения партии «Яблоко», на которой должно было пройти выдвижение Евгения Ройзмана, председатель Юрий Переверзев сложил с себя полномочия и заявил, что выходит из партии. После чего Евгения Ройзмана выдвинуло на губернаторские выборы Федеральное бюро партии «Яблоко». Элла Памфилова в освою очередь заявила, что ЦИК будет реагировать на случаи, когда партии или кандидаты в СМИ обвиняют избиркомы в препятствиях, а сами не хотят признавать свои ошибки.