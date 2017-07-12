Евгений Ройзман был незаконно выдвинут на выборы губернатора Свердловской области

ЕВ ходе сегодняшней пресс-конференции председатель ЦИК России Элла Памфилова открыто заявила о том, что мэр уральской столицы игнорировал многие рекомендации, полученные от Центризбиркома. В случае с выдвижением Ройзмана имела место «подмена органа, который может выдвигать кандидата», сообщает ТАСС.

Напомним, на конференции регионального отделения партии «Яблоко», на которой должно было пройти выдвижение Евгения Ройзмана, председатель Юрий Переверзев сложил с себя полномочия и заявил, что выходит из партии. После чего Евгения Ройзмана выдвинуло на губернаторские выборы Федеральное бюро партии «Яблоко». Элла Памфилова в освою очередь заявила, что ЦИК будет реагировать на случаи, когда партии или кандидаты в СМИ обвиняют избиркомы в препятствиях, а сами не хотят признавать свои ошибки.