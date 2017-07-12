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13:59 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградское пограничное управление ФСБ возглавил силовик из Брянска

Новый начальник пограничного управления ФСБ назначен в Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в пресс-службе пограничного управления регионального ФСБ, начальником ведомства стал Роман Ткаченко 1969 года рождения.

Силовик работает в органах федеральной службы безопасности с 1986 года. С 2013 года проходил службу в должности первого замначальника пограничного управления ФСБ по Брянской области. Роман Ткаченко награжден орденами, медалями и различными ведомственными наградами.

Отметим, что предыдущий начальник волгоградского пограничного управления ФСБ полковник Олег Лынов назначен на вышестоящую должность в другой регион.

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