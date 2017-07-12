Волгоградское пограничное управление ФСБ возглавил силовик из Брянска
Новый начальник пограничного управления ФСБ назначен в Волгоградской области.
Новый начальник пограничного управления ФСБ назначен в Волгоградской области.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в
Силовик работает в органах федеральной службы безопасности с 1986 года. С 2013 года проходил службу в должности первого замначальника пограничного управления ФСБ по Брянской области. Роман Ткаченко награжден орденами, медалями и различными ведомственными наградами.
Отметим, что предыдущий начальник волгоградского пограничного управления ФСБ полковник Олег Лынов назначен на вышестоящую должность в другой регион.