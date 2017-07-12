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13:47 (мск), источник: 112.ua

Украина согласовывает законопроект о реинтеграции Донбасса с США, Германией и Францией, — Елисеев

Проект закона «Об особенностях государственной политики по поводу восстановления территориальной целостности и суверенитета» Администрация президента (АП) обсуждает с ключевыми иностранными партнерами.

Об этом заявил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев в интервью «Радио Свобода».

Елисеев отметил, ключевая миссия законопроекта — показать стратегию и политику президента на возобновление суверенитета и реинтеграцию неподконтрольных территорий Востока Украины политико-дипломатическим способом. В основу данного процесса будет положено выполнение Минских соглашений.

«Сейчас мы по поручению СНБО работаем в контакте с нашими ключевыми партерами, прежде всего — США, Германией, Францией, чтобы с ними скоординировать этот проект. Мы уже получили первую обнадеживающую реакцию со стороны партнеров», — добавили в АП.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко сообщил о разработке по его поручению законопроекта о реинтеграции оккупированного Донбасса. По его словам, данный документ базируется на минских соглашениях.

Подробности плана реинтеграции Донбасса со ссылкой на собственные источники в ВР сообщили российские СМИ. По данным «Коммерсанта», план реинтеграции Донбасса, который разрабатывают в Администрации президента Украины Петра Порошенко, предусматривает прекращение антитеррористической операции в регионе и введение вместо нее военного положения.

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