Раде предлагают каждый год увеличивать акциз на сигареты на 20%
Верховной Раде предложили ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% до достижения эквивалента 90 евро за 1 тыс. сигарет, как в странах Европы.
Верховной Раде предложили ежегодно повышать акциз на табачные изделия на 20% до достижения эквивалента 90 евро за 1 тыс. сигарет, как в странах Европы.
Соответствующий законопроект № 6683 «о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий Рада получила 11 июля.
Инициаторы законопроекта — четверо депутатов во главе с представителем «Батькивщины» Александрой Кужель (также — нардеп от БПП Глеб Загорий, представитель депутатской группы «Партия «Видродження» Валерий Писаренко, а также внефракционный Сергей Мельничук).
Согласно пояснительной записке, Украина в связи с соглашением об ассоциацией с ЕС взяла на себя обязательство постепенно увеличивать налогообложения табачных изделий. Члены Евросоюза достигли акцизного налога в 90 евро за 1 тыс. сигарет. Украине на гармонизацию такого налога дается 9−13 лет (срок могут увеличить, если обесценится гривна или ухудшатся показатели макроэкономического развития государства).
Таким образом, в Украине каждый год нужно увеличивать специфическую ставку акцизного налога и минимальное акцизное налоговое обязательство на 20%. Соответствующие изменения предлагают внести в Налоговый кодекс.
Вводится предупредительная мера — фискальный механизм, предусматривающий повышенную уплату акцизного налога производителями и импортерами, которые декларируют максимальные розничные цены в размере, что не соответствует определенному кодексом коэффициенту. Дополнительно, для предотвращения избежания выполнения предложенной нормы, предлагается ввести ограничения относительно снижения цен на табачные изделия в розничной сети в размере до 5% от максимальных розничных цен.
Как сообщалось ранее, с 1 января текущего года в Украине вырос акциз на сигареты. В частности, повысился размер специфической составляющей акциза на табачные изделия на 40%, адвалорная составляющая осталась на уровне 12%.