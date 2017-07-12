Раде предлагают каждый год увеличивать акциз на сигареты на 20%

Источник: 112.ua

Соответствующий законопроект № 6683 «о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно особенностей налогообложения табачных изделий Рада получила 11 июля.

Инициаторы законопроекта — четверо депутатов во главе с представителем «Батькивщины» Александрой Кужель (также — нардеп от БПП Глеб Загорий, представитель депутатской группы «Партия «Видродження» Валерий Писаренко, а также внефракционный Сергей Мельничук).

Согласно пояснительной записке, Украина в связи с соглашением об ассоциацией с ЕС взяла на себя обязательство постепенно увеличивать налогообложения табачных изделий. Члены Евросоюза достигли акцизного налога в 90 евро за 1 тыс. сигарет. Украине на гармонизацию такого налога дается 9−13 лет (срок могут увеличить, если обесценится гривна или ухудшатся показатели макроэкономического развития государства).

Таким образом, в Украине каждый год нужно увеличивать специфическую ставку акцизного налога и минимальное акцизное налоговое обязательство на 20%. Соответствующие изменения предлагают внести в Налоговый кодекс.

Вводится предупредительная мера — фискальный механизм, предусматривающий повышенную уплату акцизного налога производителями и импортерами, которые декларируют максимальные розничные цены в размере, что не соответствует определенному кодексом коэффициенту. Дополнительно, для предотвращения избежания выполнения предложенной нормы, предлагается ввести ограничения относительно снижения цен на табачные изделия в розничной сети в размере до 5% от максимальных розничных цен.