Перекресток в Алматы оказался самым аварийным в Казахстане
Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК назвал самые аварийные области и улицы в Казахстане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК назвал самые аварийные области и улицы в Казахстане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
За 6 месяцев с начала года на дорогах страны произошло 7127 ДТП, в которых пострадало 9992 человека, из них 738 погибло.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет спад ДТП на 10,7%, пострадавших на 10,3%, погибших на 20,5%.
Наибольшее количество ДТП произошли в Алматы, Алматинской и
По смертности лидирует Алматинская область, где на дорогах погибло 162 человека.
А самое массовое ДТП, за первое полугодие, произошло в Актюбинской области, в котором погибло 9 человек, а всего пострадало 16.
Как показывает «Карта аварийности», наиболее аварийным участком дороги в Казахстане признан перекресток улиц Жандосова и Манаса в городе Алматы, где произошло 9 ДТП, в которых пострадало 10 человек.