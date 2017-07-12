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14:39 (мск), источник: Nur.kz

Перекресток в Алматы оказался самым аварийным в Казахстане

Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК назвал самые аварийные области и улицы в Казахстане, сообщает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

За 6 месяцев с начала года на дорогах страны произошло 7127 ДТП, в которых пострадало 9992 человека, из них 738 погибло.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет спад ДТП на 10,7%, пострадавших на 10,3%, погибших на 20,5%.

Наибольшее количество ДТП произошли в Алматы, Алматинской и Южно-Казахстанской областях.

По смертности лидирует Алматинская область, где на дорогах погибло 162 человека.

А самое массовое ДТП, за первое полугодие, произошло в Актюбинской области, в котором погибло 9 человек, а всего пострадало 16.

Как показывает «Карта аварийности», наиболее аварийным участком дороги в Казахстане признан перекресток улиц Жандосова и Манаса в городе Алматы, где произошло 9 ДТП, в которых пострадало 10 человек.

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