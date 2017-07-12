Перекресток в Алматы оказался самым аварийным в Казахстане

За 6 месяцев с начала года на дорогах страны произошло 7127 ДТП, в которых пострадало 9992 человека, из них 738 погибло.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года идет спад ДТП на 10,7%, пострадавших на 10,3%, погибших на 20,5%.

Наибольшее количество ДТП произошли в Алматы, Алматинской и Южно-Казахстанской областях.

По смертности лидирует Алматинская область, где на дорогах погибло 162 человека.

А самое массовое ДТП, за первое полугодие, произошло в Актюбинской области, в котором погибло 9 человек, а всего пострадало 16.