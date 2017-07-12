Киев готовит новый план возвращения Крыма

«Что касается Крыма, то речь идет тоже о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов, чтобы Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генассамблеи ООН. Я не исключаю, что Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН конкретно, что касается Крыма», — сказал Елисеев бюро «Радио Свобода», пишет РИА Новости Украина.
Как сообщалось, в Верховной раде решили переименовать Автономную Республику Крым. Этим вопросом занимается рабочая группа по наработке изменений в Конституцию страны.
Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил конституционной комиссии подготовить проект изменений о статусе Крыма. По его словам, Автономная Республика Крым не может уже существовать в составе унитарной страны.