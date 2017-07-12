Киев готовит новый план возвращения Крыма

«Что касается Крыма, то речь идет тоже о новых идеях по деоккупации Крыма с использованием уже существующих международных и санкционных механизмов, чтобы Крым вернуть в лоно украинского суверенитета. Мы сейчас готовимся к сессии Генассамблеи ООН. Я не исключаю, что Украина выйдет с определенными инициативами в рамках ООН конкретно, что касается Крыма», — сказал Елисеев бюро «Радио Свобода», пишет РИА Новости Украина.