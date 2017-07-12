Прокуратура уличила заместителей мэра Омска в получении сверхпремий
Конкретные суммы не называются, но, судя по всему, они были внушительными.
Конкретные суммы не называются, но, судя по всему, они были внушительными.
Сегодня, 12 июля, стали известны некоторые подробности представления прокурора Омска Алексея Полубоярова. Ведомство усмотрело незаконные премии у мэра и его подчиненных.
В документе не называются все суммы. Но есть данные по заместителю мэра Андрею Меньшову. Так, в 2014 году он получил премию в 1 миллион 331 тысячи рублей, в 2015 году — 1 миллион 364 тысячи, в 2016 году — 1 миллион 116 тысяч, а за первый квартал 2017 года — почти полмиллиона рублей.
Премии, почти равные зарплате, получили директор депфинансов Инна Парыгина, первый
В свою очередь, в мэрии Омска пояснили, что эти премии были установлены еще при прежнем градоначальнике Викторе Шрейдере.
Тем не менее депутаты Горсовета поддержали предложение запретить премиии и заграничные командировки сотрудникам городской администрации.