Прокуратура уличила заместителей мэра Омска в получении сверхпремий

В документе не называются все суммы. Но есть данные по заместителю мэра Андрею Меньшову. Так, в 2014 году он получил премию в 1 миллион 331 тысячи рублей, в 2015 году — 1 миллион 364 тысячи, в 2016 году — 1 миллион 116 тысяч, а за первый квартал 2017 года — почти полмиллиона рублей.