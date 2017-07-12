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14:37 (мск), источник: Om1.ru

Прокуратура уличила заместителей мэра Омска в получении сверхпремий

Конкретные суммы не называются, но, судя по всему, они были внушительными.

Сегодня, 12 июля, стали известны некоторые подробности представления прокурора Омска Алексея Полубоярова. Ведомство усмотрело незаконные премии у мэра и его подчиненных.

В документе не называются все суммы. Но есть данные по заместителю мэра Андрею Меньшову. Так, в 2014 году он получил премию в 1 миллион 331 тысячи рублей, в 2015 году — 1 миллион 364 тысячи, в 2016 году — 1 миллион 116 тысяч, а за первый квартал 2017 года — почти полмиллиона рублей.

Премии, почти равные зарплате, получили директор депфинансов Инна Парыгина, первый вице-мэр Сергей Фролов, директор депимущества Евгений Асташов, директор департамента жилищной политики Светлана Шенфельд, а также директор департамента образования Екатерина Спехова.

В свою очередь, в мэрии Омска пояснили, что эти премии были установлены еще при прежнем градоначальнике Викторе Шрейдере.

Тем не менее депутаты Горсовета поддержали предложение запретить премиии и заграничные командировки сотрудникам городской администрации.

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