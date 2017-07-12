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15:47 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Бывшему вице-губернатору Приморья продлили арест и начали рассматривать его дело

Во Владивостоке прошло предварительное заседание перед рассмотрением дела по существу.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 июля, PrimaMedia.

Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов останется в СИЗО еще на три месяца, в течение которых будет идти разбирательство по его делу, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказала его адвокат Елена Северянина, сегодня, 12 июля, во Фрунзенском суде прошло предварительное закрытое заседание.

— Олегу Ежову продлили срок ареста на три месяца. Также была назначена дата следующего заседания — 26 июля. Оно уже должно пройти в открытом режиме, — рассказала адвокат.

Ранее суд продлил меру пресечения Олегу Ежову в виде заключения под стражей до 15 июля.

Напомним, не исполненный госконтракт по строительству пожарной части в Красноармейском районе между коммерческой организайцией и департаментом градостроительства послужил основой для уголовного дела против Ежова. По версии следствия, возглавляя краевую структуру в 2013 году, он подписал акт приемки выполненных работ, по которому была произведена оплата в полном объеме. В результате бюджету Приморского края был причинен ущерб на сумму свыше 24,6 млн рублей. Стоит отметить, что средства по решению арбитражного суда взысканы с «Приморье Девелопмент».

Справка: Олег Ежов занимал должность вице-губернатора Приморья с июня 2014 года и курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. В мае 2016 года его задержали по подозрению в злоупотреблении должными полномочиями.

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