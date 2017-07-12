Бывшему вице-губернатору Приморья продлили арест и начали рассматривать его дело

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 12 июля, PrimaMedia.

Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов останется в СИЗО еще на три месяца, в течение которых будет идти разбирательство по его делу, сообщает ИА PrimaMedia. Как рассказала его адвокат Елена Северянина, сегодня, 12 июля, во Фрунзенском суде прошло предварительное закрытое заседание.

— Олегу Ежову продлили срок ареста на три месяца. Также была назначена дата следующего заседания — 26 июля. Оно уже должно пройти в открытом режиме, — рассказала адвокат.

Ранее суд продлил меру пресечения Олегу Ежову в виде заключения под стражей до 15 июля.

Напомним, не исполненный госконтракт по строительству пожарной части в Красноармейском районе между коммерческой организайцией и департаментом градостроительства послужил основой для уголовного дела против Ежова. По версии следствия, возглавляя краевую структуру в 2013 году, он подписал акт приемки выполненных работ, по которому была произведена оплата в полном объеме. В результате бюджету Приморского края был причинен ущерб на сумму свыше 24,6 млн рублей. Стоит отметить, что средства по решению арбитражного суда взысканы с «Приморье Девелопмент».