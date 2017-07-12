Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США ударят по «Турецкому потоку»
Сургутский хирург-проктолог поплатился за селфи из операционной
В Абхазии напали на группу российских туристов: есть погибший
7 частых ошибок в дизайне маленькой кухни
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
Мировой опыт: как использовать мусор в полезных целяхНаучные изобретения приводят к новым, пускай и не самым обычным решениям
Ольге Алисовой, сбившей «пьяного мальчика», назначили наказание
СМИ: Западные страны пошли в крестовый поход на РФ
Lada Vesta, о которой мечтают таксисты: названа цена
Продажи Tesla в Гонконге упали до нуля
Проведен опрос, показавший отношение украинцев к России – СМИ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
67-летняя Бабкина переборщила с «уколами красоты» (фото)
16-летняя дочь Ивана Урганта покорила всех своей красотой (фото)
«Визг стаи шакалов»: реакция Крыма на резолюцию ОБСЕ
Госдеп обвиняет Киев во вмешательстве в выборы США
Самые «опасные» квартиры на вторичном рынке
Американцы снова начали снимать жилье в Москве
Фоторепортажи
12Протесты антиглобалистов на саммите G20
24Юбилей Тома Круза
14:43 (мск), источник: Sputnik.by

Претенденты на «Нобеля»: от Иванки Трамп до Владимира Путина

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Букмекерские конторы уже принимают ставки на обладателя Нобелевской премии мира этого года, среди претендентов на награду — президенты России и США, общественные деятели и погибший посол Карлов.

Обладателя Нобелевской премии мира объявят в Осло осенью. Престижную премию присуждают за усилия по сохранению мира и развитию гражданского общества.

Букмекеры уже принимают ставки на обладателя «нобелевки» этого года. Так, среди претендентов называют Американский союз защиты гражданских свобод, Папу Римского, Ангелу Меркель, Дональда Трампа и его дочь Иванку, президента России Владимира Путина, посла РФ в США Сергея Кисляка и убитого в Турции российского дипломата Андрея Карлова, а также актрису Мэрил Стрип и других.

Выдвигать претендентов на Нобелевскую премию мира могут общественные организации и НГО. Точный список претендентов на премию комитет держит в секрете в течение 50 лет, букмекерам и журналистам известно только о тех кандидатах, о выдвижении которых было заявлено публично.

Известно, что на премию в этом году выдвинуты более 300 претендентов.

В 2016 году Нобелевскую премию мира получил президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос за «усилия по окончанию продолжавшейся в стране более 50 лет гражданской войны». В разные годы премию получали президенты США Барак Обама, СССР Михаил Горбачев, ООН, Евросоюз, активисты многих стран мира и ряд организаций.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Лепс выступил на 'Славянском базаре' и даже снял темные очки
Бизнесмена Сергея Полонского освободили в зале суда
Гигантский ледник откололся от Антарктиды
«ВКонтакте»: новые ограничительные меры для соцсетей неисполнимы
Песков назвал «затянувшимся сериалом» ситуацию с Трампом-младшим
Обвиняемому в убийстве Немцова запросили пожизненный срок
Госдума утвердила текст присяги при вступлении в гражданство РФ
ЦБ предупредил о росте цен из-за холодов
Спорт
«Спартак» может впервые завоевать Суперкубок России В пятницу, 14 июля, в Москве состоится матч за Суперкубок России по футболу, в котором сразятся столичные «Спартак» и «Локомотив»
Авто
Фото дня: 3-дверная «Нива», в которой можно жить «Нива» маленькая? «Нива» тесная? Оказывается, это вовсе не проблема: как говорится, были бы руки на месте
Hi-Tech
Заброшенные секретные объекты и техника СССР Итоги распада СССР породили огромное количество заброшенных объектов. Брошенные заводы, военные части и даже космические корабли
Кино
Егор Крид спел на свадьбе в «Отеле Элеон»: первые кадры Популярный певец принял участие в съемках нового сезона популярного сериала
Недвижимость
Как можно преобразить двушку в «брежневке»
Эксперты предсказывают резкое падение цен на жилье
В новостройках ужесточат правила получения права собственности
Верховный Суд может разрешить изымать жилье за перепланировку
Леди
Главная тенденция года: деконструкция Вы уже видели такие вещи и в магазинах, и на улицах
Дети
Дмитрию Шепелеву грозит арест и лишение родительских прав Такие суровые последствия могут ждать телеведущего, если он будет препятствовать семье Жанны Фриске видеться с четырехлетним Платоном.
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь