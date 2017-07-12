Претенденты на «Нобеля»: от Иванки Трамп до Владимира Путина

Обладателя Нобелевской премии мира объявят в Осло осенью. Престижную премию присуждают за усилия по сохранению мира и развитию гражданского общества.

Букмекеры уже принимают ставки на обладателя «нобелевки» этого года. Так, среди претендентов называют Американский союз защиты гражданских свобод, Папу Римского, Ангелу Меркель, Дональда Трампа и его дочь Иванку, президента России Владимира Путина, посла РФ в США Сергея Кисляка и убитого в Турции российского дипломата Андрея Карлова, а также актрису Мэрил Стрип и других.

Выдвигать претендентов на Нобелевскую премию мира могут общественные организации и НГО. Точный список претендентов на премию комитет держит в секрете в течение 50 лет, букмекерам и журналистам известно только о тех кандидатах, о выдвижении которых было заявлено публично.

Известно, что на премию в этом году выдвинуты более 300 претендентов.