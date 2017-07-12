Госдума РФ процедуру отречения от гражданства Украины

За документ проголосовали 404 депутата, против не выступил никто, двое воздержались.
Согласно законопроекту, присягу иностранцы должны будут принимать при вступлении в российское гражданство.
Украинцы, чтобы отказаться от своего гражданства, смогут предоставлять не справку от официальных ведомств Украины, а копию обращения об отказе от гражданства.
Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме РФ рассмотрят законопроект о лишении гражданства осужденных за терроризм дополнят нормой, по которой украинцы публично могут отказаться от гражданства ради вступления в российское.