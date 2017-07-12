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15:38 (мск), источник: 112.ua

Госдума РФ процедуру отречения от гражданства Украины

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, которым вводится обязанность принесения присяги при получении гражданства РФ и упрощается процедура его получения для украинцев, передает «Медуза».

За документ проголосовали 404 депутата, против не выступил никто, двое воздержались.

Согласно законопроекту, присягу иностранцы должны будут принимать при вступлении в российское гражданство.

Украинцы, чтобы отказаться от своего гражданства, смогут предоставлять не справку от официальных ведомств Украины, а копию обращения об отказе от гражданства.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госдуме РФ рассмотрят законопроект о лишении гражданства осужденных за терроризм дополнят нормой, по которой украинцы публично могут отказаться от гражданства ради вступления в российское.

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