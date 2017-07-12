Сергей Левченко обсудил с министром образования России пути развития высшей школы

Сергей Левченко обсудил с министром образования России Ольгой Васильевой пути развития высшей школы на встрече в Москве накануне, 11 июля. Также во время беседы поднимались вопросы о праздновании столетия ИГУ, выборе ректора Иркутского ГАУ, предстоящей аккредитации ИрГУПСа. Кроме того, Сергей Левченко сообщил министру образования, что ученый совет ИГУ утвердил шесть кандидатур на должность ректора вуза. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе облправительства.

Среди кандидатов — нынешний ректор, доктор физико-математических наук, профессор Александр Аргучинцев, заведующий кафедрой физиологии и психофизиологии биолого-почвенного факультета, доктор биологических наук, профессор Игорь Гутник, исполняющий обязанности директора филиала ИГУ в Братске, кандидат технических наук, доцент Виктор Кедрин, декан биолого-почвенного факультета, доктор биологических наук, профессор Аркадий Матвеев, директор Института математики, экономики и информатики ИГУ, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Фалалеев и проректор по научной работе и международной деятельности ИГУ, доктор химических наук, профессор Александр Шмидт. Губернатор отметил, что правительство региона заинтересовано в том, чтобы университет возглавил хороший специалист, ученый, организатор, пользующийся уважением профессуры и студентов, видящий перспективы продвижения вуза на площадки других городов и регионов.

Губернатор выразил озабоченность будущими выборами ректора в аграрном университете и предстоящей процедурой аккредитации, которую должен пройти университет путей сообщения.

«На встрече также обсуждался вопрос празднования столетия ИГУ. Сергей Левченко, понимая важность и значимость события, согласился возглавить оргкомитет по подготовке к юбилею, состав которого в настоящее время формируется», — отметили в пресс-службе.

Кроме того, губернатор выразил озабоченность будущими выборами ректора в Иркутском государственном аграрном университете им. А. А. Ежевского и предстоящей процедурой аккредитации, которую должен пройти Иркутский государственный университет путей сообщения.

Сергей Левченко подчеркнул, что Иркутск является студенческим гордом, в вузах областного центра обучаются дети, которым строить и развивать регион, поэтому важно, какую базу они получат при обучении будущей профессии.