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15:28 (мск), источник: Интерфакс

Следственное управление СКР по Свердловской области временно возглавил замруководителя

Екатеринбург. 12 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Временно исполнять обязанности руководителя следственного управления СКР по Свердловской области будет его заместитель Алексей Невгад, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе регионального ведомства в среду.

«Сейчас пока исполняет обязанности Невгад Алексей Валерьевич», — сказал собеседник агентства.

Согласно данным, размещенным на сайте регионального СУ СКР, полковник юстиции А. Невгад был назначен на должность заместителя руководителя управления в августе 2013 года.

Как сообщалось, Следственный комитет России проводит служебную проверку по факту ненадлежащего расследования дела о невыплате зарплат на Нижнетагильском заводе теплоизоляционных изделий, на время проверки начальник СУ СКР отстранен от должности.

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О поступившей жалобе на директора завода, который якобы отказывается платить рабочим зарплату, пока его об этом не попросит лично глава государства, рассказал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главой региона Евгением Куйвашевым в минувшее воскресенье.

По словам Е. Куйвашева, необходимо выяснить, действительно ли директор завода употреблял резкие высказывания по поводу выплаты зарплаты. «Так-то, со слов директора, никогда он такого не говорил», — сообщил руководитель региона.

Свердловский Арбитражный суд признал ЗАО «Нижнетагильский завод теплоизоляционных изделий» банкротом.

А. Бастрыкин поручил центральному аппарату ведомства проверить ход расследования уголовного дела по факту невыплаты заработной платы работникам завода (ч.1 ст. 145.1 УК РФ).

По версии следствия, с апреля 2016 по январь 2017 годов на предприятии возник долг по зарплате перед 195 работниками на общую сумму более 13 млн рублей.

Следственные органы СКР по Свердловской области позднее возбудили еще два уголовных дела.

Второе уголовное дело возбуждено по ст.199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов или сборов). По предварительным данным следствия, сумма сокрытых денег составила около 4 млн рублей.

Кроме того, возбуждено уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество) в связи с хищением еще около 4 млн рублей завода.

Все три дела соединены в одно производство. Сотрудники службы судебных приставов на имущество предприятия наложили арест.

По данным прокуратуры, за понедельник и вторник 110 работникам Нижнетагильского завода выплачено 7,567 млн рублей. В среду выплаты продолжаются.

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