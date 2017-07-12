Турчинов: нардепы стали соучастниками киберпреступлений

Источник: 112.ua

По его словам, многие предприятия и организаций до сих пор полностью не пришли в себя после масштабной кибератаки 27 июня.

«Противодействие кибервойне… требует мобилизации как соответствующих государственных структур, так и значительных финансовых и интеллектуальных ресурсов», — отметил Турчинов, добавив, что кибернетическим и информационным угрозам невозможно эффективно противодействовать без законодательного урегулирования многих вопросов в этой сфере.

Секретарь СНБО добавил, что во вторник проект закона «О противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере» даже не был включен в повестку дня.

«Депутаты, которые работают несколько дней в месяц, наверное, очень устали, и со следующей недели идут в многомесячный очередной отпуск. Вчера они даже не удосужились включить в повестку дня закон, который имеет ключевое значение для киберзащиты государства», — сказал он, отметив, что те депутаты «которые не голосовали за защиту собственной страны, прикрывая свои деструктивные действия и бизнес-интересы пустым популизмом и демагогией, являются соучастниками киберагресии против Украины».

По его словам, со следующей недели до середины сентября парламентарии планируют разъехаться на отдых, «оставив страну открытой для новых кибератак и информационных провокаций».

«Кстати, — добавил Турчинов, — у депутатов также нет времени рассмотреть во втором чтении закон 2126 “О принципах обеспечения кибербезопасности”, который уже несколько месяцев находится в ВРУ».

По мнению секретаря СНБО, большинство, «которая сформировалось из Оппоблока и популистских фракций парламента» отказалось также поддерживать и закон, который должен был поставить фильтр для получения украинских биометрических загранпаспортов коллаборационистами и агентами российских спецслужб, находящихся на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса.