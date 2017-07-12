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15:29 (мск), источник: УНИАН

Порошенко выступает за создание Министерства по делам ветеранов

Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству и парламенту проанализировать возможность создания Министерства по делам ветеранов.

Источник: УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака «Казацкий крест борцам за свободу» вблизи Свято-Воскресенского кафедрального собора УПЦ КП в Сумах.

«За 2,5 года в АТО приняли участие 300 тысяч украинских воинов … Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства ветеранов, поскольку именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отечества», — заявил он.

«Мы будем воплощать этот опыт в жизни для того, чтобы наиболее достойные украинские воины, украинские ветераны почувствовали истинное отношение к ним украинского народа и Украинского государства», — добавил президент.

Ранее сообщалось, что депутаты и военные инициируют создание Министерства по делам ветеранов.

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