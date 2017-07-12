Порошенко выступает за создание Министерства по делам ветеранов
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству и парламенту проанализировать возможность создания Министерства по делам ветеранов.
Президент Украины Петр Порошенко поручил правительству и парламенту проанализировать возможность создания Министерства по делам ветеранов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Порошенко сообщил во время церемонии открытия памятного знака «Казацкий крест борцам за свободу» вблизи
«За 2,5 года в АТО приняли участие 300 тысяч украинских воинов … Хочу обратиться к Верховной Раде и правительству с поручением проанализировать возможность создания министерства ветеранов, поскольку именно на их примере должны воспитываться будущие поколения защитников Отечества», — заявил он.
«Мы будем воплощать этот опыт в жизни для того, чтобы наиболее достойные украинские воины, украинские ветераны почувствовали истинное отношение к ним украинского народа и Украинского государства», — добавил президент.
Ранее сообщалось, что депутаты и военные инициируют создание Министерства по делам ветеранов.