Сменился первый замгенпрокурора РК

Источник: Kazinform

«Распоряжением Главы государства от 12 июля 2017 года первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан назначен Нурдаулетов Гизат Дауренбекович», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

Генерал-майор национальной безопасности Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова. Трудовую деятельность начал следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области. Был зампрокурора этого же района.

В 1996—1997 годах проходил службу в органах Государственного следственного комитета РК. С 1997 года служил в органах нацбезопасности. Работал заместителем начальника Департамента, начальником Департаментов по городу Алматы, Алматинской области, начальником Следственного департамента.