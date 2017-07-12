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15:49 (мск), источник: Kazinform

Сменился первый замгенпрокурора РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Новым первым заместителем Генерального прокурора РК назначен Гизат Нурдаулетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Распоряжением Главы государства от 12 июля 2017 года первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан назначен Нурдаулетов Гизат Дауренбекович», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.

Генерал-майор национальной безопасности Нурдаулетов Гизат Дауренбекович родился в 1964 году. Окончил Казахский государственный университет им. С. М. Кирова. Трудовую деятельность начал следователем прокуратуры Жамбылского района Алматинской области. Был зампрокурора этого же района.

В 1996—1997 годах проходил службу в органах Государственного следственного комитета РК. С 1997 года служил в органах нацбезопасности. Работал заместителем начальника Департамента, начальником Департаментов по городу Алматы, Алматинской области, начальником Следственного департамента.

С ноября 2016 года до сегодняшнего дня возглавлял Департамент КНБ по Южно-Казахстанской области.

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