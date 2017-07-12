Сменился первый замгенпрокурора РК
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Новым первым заместителем Генерального прокурора РК назначен Гизат Нурдаулетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Новым первым заместителем Генерального прокурора РК назначен Гизат Нурдаулетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Распоряжением Главы государства от 12 июля 2017 года первым заместителем Генерального прокурора Республики Казахстан назначен Нурдаулетов Гизат Дауренбекович», — сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры РК.
В 1996—1997 годах проходил службу в органах Государственного следственного комитета РК. С 1997 года служил в органах нацбезопасности. Работал заместителем начальника Департамента, начальником Департаментов по городу Алматы, Алматинской области, начальником Следственного департамента.
С ноября 2016 года до сегодняшнего дня возглавлял Департамент КНБ по