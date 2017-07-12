Польша с сентября увеличит мощности для поставки газа в Украину

Согласно сообщению, через газоизмерительную станцию «Германовичи» с 1 сентября по 30 апреля можно будет поставлять 250 тыс. куб. м газа в час, в период с 1 мая по 31 августа — 167 тыс. куб. м газа в час.

Как сообщал УНИАН, в 2016 году Украина импортировала 11,1 млрд куб. м газа, что на 7,8% больше, чем в 2015 году. В прошлом году «голубое» топливо импортировалось только из стран ЕС, в частности, из Словакии — 9,1 млрд куб. м, Венгрии — 1 млрд куб. м и Польши — 1 млрд куб. м.