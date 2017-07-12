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16:16 (мск), источник: Zakon.kz

Назарбаев подписал ряд новых законов

Все они касаются сотрудничества с Кыргызской Республикой.

Источник: Zakon.kz

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в среду, 12 июля, подписал несколько законов, ратифицирующих ряд документов по сотрудничеству с Кыргызстаном, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Так, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года».

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Также был подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики».

Еще один подписанный Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о техническом содействии» и Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о внесении изменений в Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о техническом содействии от 26 декабря 2016 года».

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