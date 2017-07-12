Назарбаев подписал ряд новых законов
Все они касаются сотрудничества с Кыргызской Республикой.
Все они касаются сотрудничества с Кыргызской Республикой.
Президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в среду, 12 июля, подписал несколько законов, ратифицирующих ряд документов по сотрудничеству с Кыргызстаном, передает Zakon.kz со ссылкой на
Так, главой государства подписан Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о внесении изменений и дополнений в Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о порядке предоставления помощи и контроля за ее использованием от 26 декабря 2016 года».
Также был подписан Закон РК «О ратификации Соглашения между Республикой Казахстан и Кыргызской Республикой о применении порядка регулирования доступа к услугам железнодорожного транспорта, включая основы тарифной политики».
Еще один подписанный Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о техническом содействии» и Закон Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о внесении изменений в Протокол между Правительством Республики Казахстан и Правительством Кыргызской Республики о техническом содействии от 26 декабря 2016 года».