В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота, сообщает
МОСКВА, 12 июл — РИА Новости. В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота, сообщает
Береговые и корабельные соединения подняты по тревоге, ракетные, противолодочные и
«В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки», — говорится в сообщении.
Проверка продлится несколько дней и пройдет на полигонах в Крыму и Черном море.
Ранее на этой неделе в Черном море начались