В Крыму началась проверка боеготовности Черноморского флота

Источник: РИА Новости

Береговые и корабельные соединения подняты по тревоге, ракетные, противолодочные и минно-тральные корабли вышли в море.

«В ходе мероприятий проверены действия по тревоге подразделений береговых соединений флота в пунктах постоянной дислокации, а экипажи кораблей выдвинулись в районы полигонов боевой подготовки», — говорится в сообщении.

Проверка продлится несколько дней и пройдет на полигонах в Крыму и Черном море.